Дамасская роза включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

"Методы обработки дамасской розы в деревне Марах и сопутствующие ремесла включены в список нематериального наследия", - говорится в пресс-релизе организации. Деревня расположена в 65 километрах к северу от Дамаска в горной местности.
В свою очередь пресс-служба президента Сирии поздравила сирийский народ с этим фактом и уточнила, что организация включила данный объект в свой список в рамках межправительственного комитета по сохранению нематериального наследия, заседающего в столице Колумбии Боготе.
Роза и ее производные используются в различных целях: для изготовления косметики, эфирных масел, лекарств, а также варенья и джема. Особой популярностью на рынках Дамаска пользуется чай с добавлением цветков розы, который, как утверждают продавцы, оказывает благоприятное воздействие на респираторную систему.
По данным ЮНЕСКО, в одной только деревне Марах за сезон собирается порядка 60-70 тонн цветков. Продукция экспортируется в различные страны мира.
Сезон цветения начинается в мае, ежегодно проводится фестиваль дамасской розы.
Занятые в переработке цветков розы производители продвигают свою продукцию под лозунгом "Дамасская роза: ценнее золота и долговечнее нефти".
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