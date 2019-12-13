Названа опасность переутомления на работе

В исследовании приняли участие 1,7 тысячи человек. Выяснилось, что около половины женщин и трети мужчин, чувствующих усталость на работе более 24 часов в неделю, рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем.

Основной причиной своей утомляемости участники исследования назвали напряженность работы. На переутомление также влияют такие факторы, как эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью, зрительное и умственное внимание. Оказалось, что сотрудники с показателем "сильной" усталости болеют в среднем 24,9 дня в году.