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Названа опасность переутомления на работе
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РИА Новости

Названа опасность переутомления на работе

06:30 13.12.2019
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© Depositphotos / DmitryPochФинансовая безграмотность
Финансовая безграмотность
© Depositphotos / DmitryPoch
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Люди, испытывающие переутомление на работе, подвержены риску развития заболеваний органов зрения, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы. Об этом RT рассказали эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.
В исследовании приняли участие 1,7 тысячи человек. Выяснилось, что около половины женщин и трети мужчин, чувствующих усталость на работе более 24 часов в неделю, рискуют столкнуться с проблемами со здоровьем.
Основной причиной своей утомляемости участники исследования назвали напряженность работы. На переутомление также влияют такие факторы, как эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью, зрительное и умственное внимание. Оказалось, что сотрудники с показателем "сильной" усталости болеют в среднем 24,9 дня в году.
Среди профессий с высоким риском профессионального утомления значатся врачи, медсестры, учителя и офисные работники.
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