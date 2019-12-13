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2019-12-13T12:08+0300
https://ria.ru/20191213/1562338602.html
Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Минкульта
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РИА Новости

Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Минкульта

06:22 13.12.2019 (обновлено: 12:08 13.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости рассказал, что тщательно следит за критикой работы ведомства, в том числе, и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
"Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы министерства культуры. Читаю все критические статьи, которые выходят", - рассказал Мединский.
По его словам, информацию, которая появляется в Telegram-каналах, он тоже читает.
"Иногда даже из анонимных каналов можно извлечь какую-то пользу и принять какие-то меры, которые позволят улучшить нашу работу", - подчеркнул министр.
Ранее в подкасте "Как вы это делаете?!" Владимир Мединский рассказал о том, почему жалеет, что потратил деньги на "Джокера", за что готов "сдавать" в прокуратуру продюсеров и почему нельзя победить "билетную мафию".
Читайте полный текст интервью с Владимиром Мединским>>
Министр культуры РФ Владимир Мединский
23 марта, 17:00Культура
Мединский рассказал об отношении к критике
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КультураМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссияОбщество
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