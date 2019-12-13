Мединский рассказал, как критика в Telegram влияет на работу Минкульта

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости рассказал, что тщательно следит за критикой работы ведомства, в том числе, и в Telegram-каналах, поскольку это позволяет улучшить работу.
"Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы министерства культуры. Читаю все критические статьи, которые выходят", - рассказал Мединский.
По его словам, информацию, которая появляется в Telegram-каналах, он тоже читает.
"Иногда даже из анонимных каналов можно извлечь какую-то пользу и принять какие-то меры, которые позволят улучшить нашу работу", - подчеркнул министр.
Ранее в подкасте "Как вы это делаете?!" Владимир Мединский рассказал о том, почему жалеет, что потратил деньги на "Джокера", за что готов "сдавать" в прокуратуру продюсеров и почему нельзя победить "билетную мафию".
23 марта, 17:00КультураМединский рассказал об отношении к критике