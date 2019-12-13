Эксперт по протоколу рассказала, что лучше подарить министру

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Креативная открытка в ретростиле станет лучшим подарком на Креативная открытка в ретростиле станет лучшим подарком на Новый год для высокопоставленного чиновника и министра, считает директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова.

"Хорошая красивая креативная открытка, придуманная дизайнерами - это будет лучшее, что может себе позволить принять от дарителя, например, заместитель министра, сам министр или другое высокопоставленное государственное лицо. Под Новый год, понятно, все говорят про подарки, это приятно, но умный государственный служащий не возьмет ни один подарок себе в руки", - сказала Михайлова.

По ее словам, сегодня модно дарить какие-то вещи, связанные с 30-ми, 40-ми, 50-ми годами прошлого века, поэтому подарок в ретростиле считается очень актуальным. "Но это просто мода. На конкретные предметы моды нет", - сказала эксперт.

Она напомнила, что стоимость подарка государственным служащим, включая первых лиц, не может превышать 3 тысяч рублей. "Более того, все подарки сдаются, даже если они стоят один рубль 20 копеек, потому что все подарки госслужащим, которые были преподнесены на любой праздник, должны отнести в специальные комиссии на оценку", - добавила эксперт.

"Если человек хочет забрать подарок, то после того, как его оценят, он может это сделать, но если стоимость составит больше 3 тысяч рублей, то забрать можно с доплатой", - сказала Михайлова.

Она уточнила, что на оценку сдаются все подарки - от ручки до корзины с цветами или фруктами.

Эксперт добавила, что животные, которые первые лица государств дарят друг другу, рассматриваются не как подарок конкретному человеку, а как дар стране. "Такие животные чаще всего остаются в зоопарках, питомниках", - сказала она.

При этом Михайлова отметила, что существуют личные подарки, которые президент одной страны дарит президенту другой страны, потому что они могут быть много лет друзьями. "Но это уже личный подарок, частный. Об этом личном подарке мы ничего не узнаем, а если узнаем – это плохо, это большой прокол протокола", - подчеркнула эксперт.

Ранее в Минтруде сообщили РИА Новости, что госслужащие не могут принимать подарки, за исключением полученных на официальных мероприятиях, а их нужно сдавать. Получение подарка в любых других случаях является нарушением запрета и создает условия для возникновения конфликта интересов, а также составит под сомнение объективность решений, принимаемых госслужащим, подчеркнули в ведомстве. Оно также влечет за собой ответственность вплоть до увольнения, а если подарок расценивается как взятка - к уголовной ответственности.