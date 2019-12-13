Анонсирована дата выборов главы Еврейской автономной области

"Выборы губернатора Еврейской автономной области, независимо от нынешних кадровых решений, должны пройти в сентябре 2020 года. Единый день голосования – 13 сентября, значит в этот день и пройдут выборы. Решение о назначении выборов принимает законодательная дума не позднее, чем за 100 дней до дня голосования. Это в будет в июне", - сказала Саутина.