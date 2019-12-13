Анонсирована дата выборов главы Еврейской автономной области

ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Выборы губернатора Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, сообщила РИА Новости в пятницу председатель избиркома Елена Саутина.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя на посту главы региона истекал в сентябре 2020 года.
"Выборы губернатора Еврейской автономной области, независимо от нынешних кадровых решений, должны пройти в сентябре 2020 года. Единый день голосования – 13 сентября, значит в этот день и пройдут выборы. Решение о назначении выборов принимает законодательная дума не позднее, чем за 100 дней до дня голосования. Это в будет в июне", - сказала Саутина.
По ее словам, избирком уже начал подготовку методических документов к выборам и планов по подготовке организаторов голосования. Избирательная кампания, выдвижение и регистрация кандидатов, их агитация и информационная работа избиркома начнется после формального назначения выборов.