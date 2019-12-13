Лейбористы по итогам выборов стремительно теряют места в парламенте

ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британские лейбористы по состоянию на 03.00 (06.00 мск) уже потеряли 22 места в парламенте, тенденция пока подтверждает данные exit poll, предсказывающего абсолютную победу тори.
Консерваторы уже сумели "отобрать" у других партий 18 мест.
На данный момент результаты подведены в 200 из 650 избирательных участков. У консерваторов уже есть 97 мест в парламенте, у лейбористов – 77. Для абсолютного большинства, дающего возможность самостоятельно формировать правительство, партии нужно получить 326 мандатов. Согласно результатам exit poll, консерваторы получат 368 мест из 650.
В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit к 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.