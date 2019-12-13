Лейбористы по итогам выборов стремительно теряют места в парламенте

На данный момент результаты подведены в 200 из 650 избирательных участков. У консерваторов уже есть 97 мест в парламенте, у лейбористов – 77. Для абсолютного большинства, дающего возможность самостоятельно формировать правительство, партии нужно получить 326 мандатов. Согласно результатам exit poll, консерваторы получат 368 мест из 650.