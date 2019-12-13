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2019-12-13T06:08+0300
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Лейбористы по итогам выборов стремительно теряют места в парламенте
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РИА Новости

Лейбористы по итогам выборов стремительно теряют места в парламенте

06:08 13.12.2019
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© NIKLAS HALLE'NГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© NIKLAS HALLE'N
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британские лейбористы по состоянию на 03.00 (06.00 мск) уже потеряли 22 места в парламенте, тенденция пока подтверждает данные exit poll, предсказывающего абсолютную победу тори.
Консерваторы уже сумели "отобрать" у других партий 18 мест.
На данный момент результаты подведены в 200 из 650 избирательных участков. У консерваторов уже есть 97 мест в парламенте, у лейбористов – 77. Для абсолютного большинства, дающего возможность самостоятельно формировать правительство, партии нужно получить 326 мандатов. Согласно результатам exit poll, консерваторы получат 368 мест из 650.
В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit к 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.
Здание парламента Великобритании в Лондоне
02:13
Большинство в парламенте позволит провести Brexit, заявили тори
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BrexitКонсервативная партия ВеликобританииЛейбористская партия ВеликобританииПарламент ВеликобританииВеликобританияВ мире
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