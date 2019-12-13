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В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
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РИА Новости

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

06:03 13.12.2019
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© REUTERS / @ALLESSANDROKAUFFMANNИзвержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
© REUTERS / @ALLESSANDROKAUFFMANN
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
Ранее сообщалось, что спасательная команда из восьми военнослужащих высадилась на остров для поисков останков погибших.
"Шесть тел были подготовлены к воздушной перевозке с острова Уайт-Айленд, и начался процесс их транспортировки на (корабль) Wellington на вертолете", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.
Останки одного из погибших уже успешно вывезены с острова.
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Экспедиция осложняется факторами риска, поскольку специалисты не исключают второго извержения в течение следующих 24 часов с вероятностью 50-60%.
Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Число погибших в результате извержения достигло восьми. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Позднее представитель одной из больниц заявила, что у двух пострадавших ожоги покрывают до 90% тела. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.
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