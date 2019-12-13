В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Число погибших в результате извержения достигло восьми. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Позднее представитель одной из больниц заявила, что у двух пострадавших ожоги покрывают до 90% тела. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.