Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T05:56+0300
https://ria.ru/20191213/1562338416.html
Глава МИД КНР назвал США "нарушителем спокойствия" в современном мире
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:164:2794:1736_1036x0_80_0_0_31f30532e92f53cb5c5494edd02761aa.jpg
РИА Новости

Глава МИД КНР назвал США "нарушителем спокойствия" в современном мире

05:56 13.12.2019
1483
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
 Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И назвал США "нарушителем спокойствия" современного мира, заявив, что они постоянно нарушают международные соглашения и выходят из них.
"За короткие два года США вышли из Транстихоокеанского партнёрства, Парижского соглашения по климату, СВПД, Совета по правам человека ООН, Венской конвенции о дипломатических сношениях, ДРСМД... Подобное публичное отступление и нарушение договоров создаёт очень много проблем международному сообществу, став нарушителем спокойствия в сегодняшнем мире", - сказал Ван И, выступая на форуме по внешней политике Китая.
Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что, США, являясь по своей совокупной мощи самой сильной страной в мире, отказались от своих международных обязательств и ступили на путь политики односторонних действий и протекционизма, заведомо ведущих к катастрофе.
"США не только сбились с пути в своём отношении к Китаю, но у них также произошли отклонения в мировоззрении", - сказал китайский министр.
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
2 декабря, 10:48
Китай ввел санкции против США из-за законов о Гонконге
По словам Ван И, США продолжают совершать нападки и очернять Китай в вопросах, относящих к государственному суверенитету и национальному достоинству страны. В качестве примера он привёл вопросы, связные с Гонконгом, Тайванем, Синьцзян-Уйгурским автономным районом, Тибетом и правами человека.
"Более того США используют различные международные площадки, чтобы порочить социальную систему и путь развития Китая, а также выдвигают в адрес Китая необоснованные обвинения в нашем взаимовыгодном сотрудничестве с другими странами", - сказал он.
Он добавил, что китайско-американские отношения переживают беспрецедентные сложности за последние 40 лет.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
7 декабря, 15:14
Китай выразил протест США из-за вмешательства во внутренние дела
6610014
Обсудить 2
Ван И (политик)МИД КНРКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
США и КНР подпишут проект торгового соглашения в пятницу, сообщает СМИ
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Вид на Ригу
Латвийский политик оценил последствия плохих отношений с Россией
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД Китая призвал США "остыть" и пересмотреть свою политику
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Зона таможенного контроля
Россия и Парагвай заключили соглашение о таможенном сотрудничестве
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Вид на Анкару
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Губернатор Поморья заявил, что за восемь лет стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями
Лента новостейМолния