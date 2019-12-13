Глава МИД КНР назвал США "нарушителем спокойствия" в современном мире

"За короткие два года США вышли из Транстихоокеанского партнёрства, Парижского соглашения по климату, СВПД, Совета по правам человека ООН, Венской конвенции о дипломатических сношениях, ДРСМД... Подобное публичное отступление и нарушение договоров создаёт очень много проблем международному сообществу, став нарушителем спокойствия в сегодняшнем мире", - сказал Ван И, выступая на форуме по внешней политике Китая.
Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что, США, являясь по своей совокупной мощи самой сильной страной в мире, отказались от своих международных обязательств и ступили на путь политики односторонних действий и протекционизма, заведомо ведущих к катастрофе.
"США не только сбились с пути в своём отношении к Китаю, но у них также произошли отклонения в мировоззрении", - сказал китайский министр.
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По словам Ван И, США продолжают совершать нападки и очернять Китай в вопросах, относящих к государственному суверенитету и национальному достоинству страны. В качестве примера он привёл вопросы, связные с Гонконгом, Тайванем, Синьцзян-Уйгурским автономным районом, Тибетом и правами человека.
"Более того США используют различные международные площадки, чтобы порочить социальную систему и путь развития Китая, а также выдвигают в адрес Китая необоснованные обвинения в нашем взаимовыгодном сотрудничестве с другими странами", - сказал он.
Он добавил, что китайско-американские отношения переживают беспрецедентные сложности за последние 40 лет.
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