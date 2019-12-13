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"Талибан" и США прервали на несколько дней переговоры в Катаре
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РИА Новости

"Талибан" и США прервали на несколько дней переговоры в Катаре

05:52 13.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на мечеть на одной из улиц в городе Доха
Вид на мечеть на одной из улиц в городе Доха
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 13 дек - РИА Новости. Делегации афганского радикального движения "Талибан" и США прервали проходящие в Катаре переговоры на несколько дней для консультаций, сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter представитель политофиса "Талибан" в Дохе Сухейль Шахин.
"Сегодня переговорная группа во главе с муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской делегацией, которую возглавляет спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Атмосфера на переговорах была хорошей и позитивной, и стороны договорились продолжить переговоры через несколько дней после перерыва и консультаций", - написал Шахин.
В понедельник близкий к талибам источник сказал РИА Новости, что движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение на этой неделе и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане. В воскресенье талибы объявили, что после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры с США.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
Вид на город Кабул в Афганистане
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АфганистанДохаТалибанСШАВ мире
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