В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. Резолюция Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян.

"Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США", — говорится в заявлении.

Те, кто использует историю для своих политических целей, никогда не достигнут своих целей, игнорируя факты, отметили в турецком МИД. "Борьба Турции за защиту своих жизненно важных интересов в регионе будет решительно продолжаться, несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В конце XIX — начале XX века Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.