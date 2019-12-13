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В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
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РИА Новости

В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян

05:42 13.12.2019 (обновлено: 10:30 13.12.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян.

"Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США", — говорится в заявлении.

Те, кто использует историю для своих политических целей, никогда не достигнут своих целей, игнорируя факты, отметили в турецком МИД. "Борьба Турции за защиту своих жизненно важных интересов в регионе будет решительно продолжаться, несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
В конце XIX — начале XX века Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 6 декабря 2018
04:47
Премьер Армении прокомментировал признание сенатом США геноцида армян
541460624
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Сенат СШАМИД ТурцииТурцияСШАВ мире
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