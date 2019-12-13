Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-13T05:39+0300
https://ria.ru/20191213/1562338294.html
В Москве представят новую раку для десницы Андрея Первозванного
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40707/64/407076483_0:633:1392:1416_1036x0_80_0_0_7b1739a7b31f9593033718e7be302f5f.jpg
РИА Новости

В Москве представят новую раку для десницы Андрея Первозванного

05:39 13.12.2019
378
© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в фотобанкЕлоховский собор
Елоховский собор
© РИА Новости / Юрий Артамонов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В столичном Богоявленском соборе в пятницу пройдет Божественная литургия и молебен перед десницей апостола Андрея Первозванного, для которой АО "Борисфен" при содействии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) изготовили новую раку.
"Десница будет располагаться уже в новой раке, в передней части собора с правой стороны, недалеко от иконостаса. Специальная рака с иконой апостола Андрея и его житийными изображениями изготовлена в стиле "барокко", в технике ручной резьбы по дереву с позолотой", - сообщили в пресс-службе ФАП.
По информации Фонда, десницу апостола Андрея Первозванного передали в 1644 году из монастыря св. Анастасии Узорешительницы в Салониках первому русскому царю Михаилу Федоровичу Романову в знак благодарности за спасение этой обители от разорения. До 1917 года святыня пребывала в Успенском соборе Московского Кремля, а после стала одним из экспонатов Музеев Московского Кремля. В 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, ее передали Русской церкви. Сейчас десница апостола Андрея Первозванного постоянно хранится в Богоявленском соборе Москвы.
Апостол Андрей Первозванный – один из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, был первым, кого он призвал с собой. Он был рыбаком, считается покровителем моряков. После Воскресения Христова проповедовал в Малой Азии, на Балканах. Был распят около 70-ого года в Греции на косом кресте. Особо почитался в России. По легендам, возникшим позже, бывал и в Киеве, и на Русском Севере – Новгороде и Валааме. Косой крест, на котором был распят апостол, изображен на флаге Шотландии и военно-морском – Андреевском - флаге России.
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых: принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
11 декабря, 14:43Религия и мировоззрение
Глава Южной Осетии передал РПЦ мощи мученика Иоанна Воина
1002006
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеМоскварелигияОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Верховный суд Великобритании
Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Девушка выбирает правильное питание
Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Луна и самолет на закате
Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне
Новый смартфон компании Apple
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Татьяна Брухунова
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Курительная комната
В российских поездах предложили создать курилки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Губернатор Поморья заявил, что за восемь лет стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
12:45На юге Москвы загорелся склад с тканями
Лента новостейМолния