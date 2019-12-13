В Москве представят новую раку для десницы Андрея Первозванного

"Десница будет располагаться уже в новой раке, в передней части собора с правой стороны, недалеко от иконостаса. Специальная рака с иконой апостола Андрея и его житийными изображениями изготовлена в стиле "барокко", в технике ручной резьбы по дереву с позолотой", - сообщили в пресс-службе ФАП.

Апостол Андрей Первозванный – один из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, был первым, кого он призвал с собой. Он был рыбаком, считается покровителем моряков. После Воскресения Христова проповедовал в Малой Азии, на Балканах. Был распят около 70-ого года в Греции на косом кресте. Особо почитался в России. По легендам, возникшим позже, бывал и в Киеве, и на Русском Севере – Новгороде и Валааме. Косой крест, на котором был распят апостол, изображен на флаге Шотландии и военно-морском – Андреевском - флаге России.