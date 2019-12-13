В Москве представят новую раку для десницы Андрея Первозванного

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В столичном Богоявленском соборе в пятницу пройдет Божественная литургия и молебен перед десницей апостола Андрея Первозванного, для которой АО "Борисфен" при содействии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) изготовили новую раку.
"Десница будет располагаться уже в новой раке, в передней части собора с правой стороны, недалеко от иконостаса. Специальная рака с иконой апостола Андрея и его житийными изображениями изготовлена в стиле "барокко", в технике ручной резьбы по дереву с позолотой", - сообщили в пресс-службе ФАП.
По информации Фонда, десницу апостола Андрея Первозванного передали в 1644 году из монастыря св. Анастасии Узорешительницы в Салониках первому русскому царю Михаилу Федоровичу Романову в знак благодарности за спасение этой обители от разорения. До 1917 года святыня пребывала в Успенском соборе Московского Кремля, а после стала одним из экспонатов Музеев Московского Кремля. В 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, ее передали Русской церкви. Сейчас десница апостола Андрея Первозванного постоянно хранится в Богоявленском соборе Москвы.
Апостол Андрей Первозванный – один из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, был первым, кого он призвал с собой. Он был рыбаком, считается покровителем моряков. После Воскресения Христова проповедовал в Малой Азии, на Балканах. Был распят около 70-ого года в Греции на косом кресте. Особо почитался в России. По легендам, возникшим позже, бывал и в Киеве, и на Русском Севере – Новгороде и Валааме. Косой крест, на котором был распят апостол, изображен на флаге Шотландии и военно-морском – Андреевском - флаге России.
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых: принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.