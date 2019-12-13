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США и КНР подпишут проект торгового соглашения в пятницу, сообщает СМИ
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РИА Новости

США и КНР подпишут проект торгового соглашения в пятницу, сообщает СМИ

05:24 13.12.2019 (обновлено: 05:27 13.12.2019)
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже в пятницу подписать проект торгового соглашения между двумя странами, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил первый этап торговой сделки с Китаем.
По данным издания, Лайтхайзер и Цуй Тянькай в пятницу подпишут если не сам проект соглашения, то, по крайней мере, его основные положения.
Согласно сообщениям СМИ, соглашение предусматривает отмену нового раунда пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также предполагается до двух раз снизить уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.
Экономический советник Белого дома Майкл Пильсбери сообщил, что второй этап соглашения, одной из тем которого станут изменения в промышленной политике Китая, начнет обсуждаться только после президентских выборов 2020 года в США.
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