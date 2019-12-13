Евросаммит договорился о переходе к климатической нейтральности

БРЮССЕЛЬ, 13 дек - РИА Новости, Мария Князева. Саммит глав государств Саммит глав государств Евросоюза договорился о переходе региона к климатической нейтральности к 2050 году, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля

"Договоренность по климатической нейтральности. Евросовет (саммит лидеров ЕС - ред.) достиг сделки по этой важной цели", - говорится в сообщении.

Ранее он говорил, что "Европа должна стать первым континентом, нейтральным с точки зрения воздействия на климат".

При этом Саммит в своих заключениях отмечает, что страны ЕС должны сохранять право определять состав источников получения энергии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лишь Польша пока не готова брать на себя обязательства по реализации цели.

"У нас сегодня были интенсивные дискуссии, мы все согласились с целью, что к 2050 году мы хотим достичь цели климатической нейтральности. Одна страна не может сегодня взять на себя обязательство относительно реализации этой цели. Мы решили, что мы вернемся к вопросу в июне следующего года", - заявила она на брифинге по итогам дискуссий в Брюсселе в четверг.

Тем не менее, она отметила, что считает исход саммита позитивным, "большим шагом вперед".

Концепция климатической нейтральности в экологической политике означает, что выбросы вредных газов в атмосферу государством или предприятием равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.

Вопросы климата все чаще и активнее поднимаются в Евросоюзе. Кроме того, ЕС стремиться к диверсификации источников получения энергии и к ее декарбонизации. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), государственный инвестбанк ЕС, даже решил с конца 2021 года не рассматривать новые финансовые вложения в проекты в сфере ископаемых видов топлива. Кроме того, в ЕС недавно был согласован проект бюджета на 2020 год, 21% которого планируется направить на климатические проекты.

Еврокомиссия на этой неделе запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить целый ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Они будут в том числе направлены на то, чтобы сделать экономику ЕС нейтральной для климата к середине нынешнего века. Однако процесс трансформации экономики ЕС потребует не только усилий, но и больших финансовых вложений, в том числе в поддержку тех регионов, для которых такой переход может оказаться болезненным.

ЕК намерена представить в 2020 году ряд инициатив, нацеленных на привлечение инвестиций в перестройку экономики ЕС ради достижения климатических целей. Этот процесс, исходя из релиза ЕК, может потребовать десятков и даже сотен миллиардов евро инвестиций в год. Кроме того, ЕК в начале 2020 года планирует представить Механизм справедливого перехода, чтобы поддержать инвестиции на 100 миллиардов евро в регионах, наиболее подверженных экономическим и социальным проблемам при переходе к более "зеленой" экономике. К таким регионам относятся, к примеру, те, которые серьезно зависят от ископаемых видов топлива или от производств с большими выбросами.

Речь идет о мобилизации этих средств за семь лет – с 2021 по 2027 годы. Механизм будет включать различные источники финансирования: общий бюджет стран ЕС и их национальные бюджеты, средства Европейского инвестиционного банка, частные инвестиции.