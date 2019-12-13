В "Авито" рассказали о ценах на новогодние елки в разных регионах

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Живые новогодние елки в Живые новогодние елки в России за год подорожали почти на 10%, самые дорогие деревья продаются в Барнауле Москве , а самые дешевые - в Тольятти Омске , сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Исследование проводилось по базе сервиса. Аналитики оценили спрос на елки по всей стране в разрезе категорий "натуральные" и "искусственные", а также изучили среднюю цену предложения по городам.

"В среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется россиянам на 41% дороже, чем живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая - на 9%", - рассказали в компании. Так, средняя цена искусственной елки к новому 2020 году в России составит 1,769 тысячи рублей, живой ели - 1,253 тысячи рублей.

Дороже всего живые елки, по данным "Авито", стоят в Барнауле (1,817 тысячи рублей) и в Москве (1,544 тысячи). Высокие цены на новогодние деревья наблюдаются также в Новосибирске (1,471 тысячи рублей), Волгограде (1,434 тысячи), Ростове-на-Дону (1,429 тысячи). Самые низкие цены на ели зафиксированы в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей), Екатеринбурге (695 рублей) и Ульяновске (709 рублей).

"Доступнее всего приобрести искусственную елку в Ижевске (1,275 тысячи рублей), Омске (1,313 тысячи рублей), Казани (1,455 тысячи рублей) и Ульяновске (1,477 тысячи рублей). Самые дорогие декоративные ели продаются в Краснодаре (2,176 тысячи рублей) и Иркутске (2,059 тысячи рублей)", - отметили в сервисе.