Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой

Поправки к новому договору о свободной торговле (T-MEC или USMCA - новые аббревиатуры базового торгового соглашения в испано- и англоязычном вариантах - ред.), позволяющие начать парламентскую ратификацию документа, были подписаны во вторник в Мехико делегациями трёх стран. Создаваемая трехсторонняя зона свободной торговли будет одной из крупнейших в мире.