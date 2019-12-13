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2019-12-13T05:14+0300
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Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой
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РИА Новости

Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой

04:34 13.12.2019 (обновлено: 05:14 13.12.2019)
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© Fotolia / dan talsonПлощадь Конститущии в Мехико
Площадь Конститущии в Мехико
© Fotolia / dan talson
МЕХИКО, 13 дек – РИА Новости. Сенат Мексики ратифицировал в четверг протокол изменений к новому североамериканскому договору о свободной торговле, который заменит действовавший с 1994 года NAFTA.
Поправки к новому договору о свободной торговле (T-MEC или USMCA - новые аббревиатуры базового торгового соглашения в испано- и англоязычном вариантах - ред.), позволяющие начать парламентскую ратификацию документа, были подписаны во вторник в Мехико делегациями трёх стран. Создаваемая трехсторонняя зона свободной торговли будет одной из крупнейших в мире.
"107 голосами "За" при одном голосе "Против" принят Протокол Изменений к T-MEC и двум параллельным соглашениям", - говорится в сообщении сената в Twitter.
Таким образом, Мексика стала первой из участников договора, ратифицировавших его, ожидается, что Соединенные Штаты и Канада сделают это в 2020 году.
Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США на товары из Канады и Мексики со стороны администрации Дональда Трампа.
Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трёх стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.
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