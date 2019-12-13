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Новый год—2020
2019-12-13T04:05+0300
https://ria.ru/20191213/1562337768.html
Диетологи рассказали, как правильно выбрать еду и напитки на Новый год
https://cdn24.img.ria.ru/images/50110/90/501109044_0:585:5616:3744_1036x0_80_0_0_47dae4a71b7ac14c427906679dd5ef9f.jpg
РИА Новости

Диетологи рассказали, как правильно выбрать еду и напитки на Новый год

04:05 13.12.2019
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© РИА Новости / Игорь БелогуровНовогодний стол
Новогодний стол
© РИА Новости / Игорь Белогуров
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости, как провести новогоднее застолье без осложнений для организма. Они рекомендуют заранее продумать новогоднее меню и пересмотреть рецепты некоторых блюд. Диетологи также рассказали, какие лучше выбрать салаты и мясо и какие напитки.

Репетиция

Как рассказала врач персонифицированной медицины Маргарита Королева, чтобы наутро не было "мучительно больно", надо заранее продумать, как будет выглядеть новогодний стол.
"Если вам захочется кремового тортика, селедки под шубой или соленых огурцов и грибов, то стоит все это купить и попробовать незадолго до праздника, чтобы эти продукты не были для вас вожделенными", - сказала она.
"Большинство продуктов на новогоднем столе жирные и непривычные для нашего организма, так как они не используются в ежедневном нашем рационе. Поэтому заранее необходимо прорепетировать некое застолье и в небольших количествах попробовать все", - пояснила эксперт свою точку зрения.
Диетолог добавила, что перед новогодней ночью не следует голодать, чтобы  желудочно-кишечных тракт не пострадал от обилия блюд: к празднику нужно быть относительно сытым.
Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау отмечает, что перед Новым годом и в последующие праздничные дни не стоит пропускать привычные приёмы пищи, так как полуголодный день с обильным ужином сослужит плохую службу здоровью и самочувствию.
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"Немного набрать вес после ночного застолья - не самое страшное последствие новогодней ночи. Гораздо опаснее оказаться в больнице с сердечным приступом, гипертоническим кризом, обострением панкреатита, острым калькулезным холециститом", - считает эксперт.

Салаты

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что в новогоднюю ночь формировать список блюд стоит, исходя из средиземноморской системы питания, основанной на употреблении хороших жиров, содержащихся в рыбе, орехах, авокадо и растительных маслах.
"Я бы предложил человеку отказаться от насыщенных жиров, которые больше откладываются в организме, то есть поменьше сала, побольше селедки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D", - заявил Обложко.
Говоря о том, что должно быть обязательно на праздничном столе, специалисты сошлись во мнении, что в меню нужны овощи в любом исполнении, так как они увеличивают объем в желудке и приносят чувство насыщения.
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"Заранее надо продумать, какие салаты приготовить для новогоднего стола. Не стоит готовить тяжелые салаты, где будет картошка, отварная морковь и другие высокоуглеводистые продукты в сочетании с колбасой, жирным мясом и майонезом. Стоит присмотреться к теплым салатам с рыбой или постным мясом с добавлением большого количества салатных листьев", - пояснила Королева.
Как добавил Обложко, даже такой высококалорийный салат, как "селедка под шубой", можно сделать легким, для этого необходимо смешать картошку с кабачком и использовать "легкий" майонез.
"Селедка под шубой – она прекрасна. Если, например, наполовину картофель смешать с кабачком, таким образом можно снизить калории без потери вкуса. Заправить его можно каким-нибудь легким майонезом, не по 600 килокалорий, а по 200. Так селедку под шубой можно сделать на 50-60 килокалорий, что будет полезно и по жирам, потому что там рыбий жир, и по калориям. То есть от такой селедки одна польза", - сказал диетолог.
Эксперты также сошлись во мнении, что лучше заправлять салаты "домашними" соусами. По мнению специалистов, идеально для салата подойдет нерафинированное масло с добавлением сока лимона, свежих трав и специй.
"Идеальной заправкой является небольшое количество нерафинированного растительного масла, оливкового например, с добавлением сока лимона, капли мёда, горчицы и специй. Что касается соли, то ее должно быть минимальное количество", - рассказала Рау.
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Обложко добавил, что лучше ориентироваться на красные соусы, они как правило низкокалорийные, только лучше выбирать соусы на основе томатов, а не томатной пасты. По его мнению, для заправки салатов подойдет также соевый соус.

Мясо и рыба

Эксперты советуют не использовать жирные виды мяса, так как это тяжелая пища, особенно в ночное время, а в сочетании с высококалорийными напитками она станет для пищеварения "бомбой замедленного действия".
"Пусть это будут легкие закуски из нежирной рыбы и нежирного мяса птицы, это может быть небольшое количество сыра и как можно больше овощей", - предположила Королева.
Диетолог Рау добавила, что стоит распределить калорийные блюда на несколько дней. По ее мнению, таким образом удастся и следовать традициям, и не навредить здоровью.
Обложко напомнил, что при выборе мяса необходимо ориентироваться на нежирные сорта, а если главным блюдом ночи станет шашлык, то обязательно его мариновать.
"Если человек бережет свое поджелудочное, то нужно просто выбирать нежирные сорта мяса. Даже в свинине есть разные сорта: есть вырезка, где 140 килокалорий, а есть шея, в которой 500. То есть у разных сортов одного и того же мяса может отличаться раза в три. Соответственно, если вы хотите и шашлыка поесть, и обойтись без отравлений, я бы рекомендовал менее жирные сорта мяса брать на шашлык и мариновать их", - сказал специалист.
Диетологи также утверждают, что идеальным гарниром к мясу станут свежие овощи.

Десерты и фрукты

К десертам в виде тортов и пирожных в новогоднюю ночь следует отнестись с настороженностью, заявили диетологи.
"Самые плохие жиры содержатся в десертах, потому что там добавляют маргарин, который содержит трансжиры, которые убийственны для сосудов и приводят к ожирению", - сказал Обложко.
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Королёва считает, что в новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение фруктам и ягодам или легкому тортику.
Рау, отметила, что прежде чем съесть что-то из сладкого, необходимо правильно оценить свое состояние.
"В случае самого грандиозного праздника в году обычно я предлагаю компромисс: съесть сладкое в небольшом количестве, предварительно оценив своё состояние - вам действительно очень хочется попробовать десерт и есть ли для него место в вашем желудке? Если же вы чувствуете себя уже сытым, то оставьте его для удовольствия на следующее утро", - сказала она.
Диетологи также сошлись во мнении, что лучшим десертом в новогоднюю ночь станут именно фрукты, так как они не уступают по сладости тортам и при этом не содержат жира.

Напитки

Новый год принято встречать с фужером шампанского. Однако диетологи подчеркивают, что главным напитком вечера должна стать обыкновенная вода.
"Главная жидкость, которая должна быть на праздничном столе – вода. Она обеспечивает хорошую детоксикацию организма, повышает метаболические процессы и способствует своевременно эвакуации из желудочно-кишечного тракта", - рассказала Королева.
Чтобы не отравиться алкоголем, специалисты рекомендуют не понижать градус и не смешивать напитки, а самым идеальным вариантом станет один или два бокала сухого вина или шампанского.
"Умеренность важно соблюдать как в отношении еды, так и в отношении алкоголя. С диетологической точки зрения оптимальным выбором будет один-два бокала сухого вина или шампанского", - сказала Рау.
Обложко в свою очередь отметил, что идеальным безалкогольным напитком станет домашний сок или смузи.
"Обычно мы не поддерживаем жидкий сахар, так как люди часто калорий выпивают больше, чем съедают – это страшно. Здесь правило такое – в идеале любые некалорийные напитки : компот без сахара, домашние фреши, смузи и домашние соки из натуральных фруктов", - заключил диетолог.
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