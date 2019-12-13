Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T05:15+0300
https://ria.ru/20191213/1562337705.html
Создатели приморской "китовой тюрьмы" выплатили 65 млн рублей штрафов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155140/45/1551404507_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_2810869cf779c616fae0ca265d299b5f.jpg
РИА Новости

Создатели приморской "китовой тюрьмы" выплатили 65 млн рублей штрафов

03:51 13.12.2019 (обновлено: 05:15 13.12.2019)
347
© Экологическая вахта Сахалина"Китовая тюрьма" в бухте Средняя в Приморье
Китовая тюрьма в бухте Средняя в Приморье
© Экологическая вахта Сахалина
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Две из четырех компаний-отловщиков косаток и белух для "китовой тюрьмы" в Приморье выплатили назначенный судом штраф за незаконный вылов животных, сообщает в четверг пресс-группа пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
"Более 65 миллионов рублей оплачено в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам России обществами с ограниченной ответственностью "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий"... Штрафы оплачены и поступили в казну государства", - говорится в сообщении.
Еще одной компании, "Афалина" в ноябре была предоставлена отсрочка на месяц.
"Океанариум ДВ" ходатайствовал об отсрочке 8 ноября, но им отказали", - сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.
Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них - ООО "Белый кит" - штраф в 28 миллионов рублей, 14 июня по той же статье была оштрафована компания ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей, а 19 июня суд оштрафовал на 37,6 миллиона ООО "Сочинский дельфинарий". Штраф в 28,176 миллиона назначили компании "Афалина". Компании не смогли обжаловать решения суда.
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
25 ноября, 07:33
Ученые опубликовали видео выпуска последних белух из "китовой тюрьмы"
В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. Десятого ноября в Японском море выпустили последних белух.
Моржи
5 декабря, 11:30
Шесть детенышей моржей из "китовой тюрьмы" могут перевезти в Китай
1100000
Обсудить 1
ВладивостокРоссияПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Незадекларированная красная икра, конфискованная в Приморье при попытке незаконного вывоза в КНР
В Приморье таможенники изъяли более 116 килограммов красной икры
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Моржи
Экологи просят проверить законность продажи моржат из "китовой тюрьмы"
Луна и самолет на закате
Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне
Лапы рыжего котенка
В Таиланде родился котенок с двумя головами
Гидрографическое судно Донузлав
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
ЕС не признал меморандум Турции и Ливии по морским зонам
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков назвал предложение Зеленского "убийством" Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский ответил на слова Путина про газ
Морозы в Новосибирске
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД КНР назвал США "нарушителем спокойствия" в современном мире
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
Посол США Пайетт поддержал Грецию в споре с Турцией о шельфе
Смартфон прислал видео грабителя
В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем
Медведи рядом с поселком Рыркайпий доедают тушу моржа
Власти Чукотки не собираются отстреливать окруживших село медведей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:12Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до трех тысяч "квадратов"
13:11Парламент ДНР принял Гражданский кодекс
13:10Губернатор Поморья заявил, что за восемь лет стал другим человеком
13:08Меркель поздравила Джонсона с победой на выборах
13:08На юге Москвы обрушилась кровля горящего склада с тканями
13:08На юге Сирии трое детей погибли, подорвавшись на мине
13:07В МИД заявили, что в Париже Зеленскому не удалось поменять "Минск-2"
13:05Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам
13:04В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
13:04Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
13:02Ростехнадзор не выявил нарушений промбезопасности после ЧП на "Дружбе"
13:02В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
12:59Полиция назвала предварительную версию взрыва в жилом доме в Германии
12:56Сценаристы "Игры престолов" будут продюсировать фильм "Лавкрафт"
12:55Муфтият Москвы выступил с обращением против проекта о семейном насилии
12:54Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
12:54В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
12:49Лидеры "нормандского формата" привержены "Минску-2", напомнил Песков
12:47Названы лучшие игры года
12:46На Украине назвали условие для проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния