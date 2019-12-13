Создатели приморской "китовой тюрьмы" выплатили 65 млн рублей штрафов

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Две из четырех компаний-отловщиков косаток и белух для "китовой тюрьмы" в Две из четырех компаний-отловщиков косаток и белух для "китовой тюрьмы" в Приморье выплатили назначенный судом штраф за незаконный вылов животных, сообщает в четверг пресс-группа пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

"Более 65 миллионов рублей оплачено в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам России обществами с ограниченной ответственностью "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий"... Штрафы оплачены и поступили в казну государства", - говорится в сообщении.

Еще одной компании, "Афалина" в ноябре была предоставлена отсрочка на месяц.

"Океанариум ДВ" ходатайствовал об отсрочке 8 ноября, но им отказали", - сообщил РИА Новости представитель Фрунзенского районного суда Владивостока.

Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них - ООО "Белый кит" - штраф в 28 миллионов рублей, 14 июня по той же статье была оштрафована компания ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей, а 19 июня суд оштрафовал на 37,6 миллиона ООО "Сочинский дельфинарий". Штраф в 28,176 миллиона назначили компании "Афалина". Компании не смогли обжаловать решения суда.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.