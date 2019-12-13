В Приморье таможенники изъяли более 116 килограммов красной икры

"Компания-экспортёр из Хабаровского края подала таможенную декларацию на вывоз в Китай более 1,2 тонны замороженной красной икры, упакованной в банки по 200 граммов. При досмотре фуры в пункте пропуска выяснилось, что реальный вес превысил указанный в декларации на 116,3 килограммов. Компания пыталась незаконно вывезти 518 банок красной икры", - сообщает таможня.