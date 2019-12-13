В Приморье таможенники изъяли более 116 килограммов красной икры

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Приморские таможенники задержали свыше 116 килограммов незадекларированной красной икры, которую российская компания хотела незаконно вывезти в Китай, сообщает таможня Уссурийска.
Партию красной икры задержали в пункте пропуска Турий Рог.
"Компания-экспортёр из Хабаровского края подала таможенную декларацию на вывоз в Китай более 1,2 тонны замороженной красной икры, упакованной в банки по 200 граммов. При досмотре фуры в пункте пропуска выяснилось, что реальный вес превысил указанный в декларации на 116,3 килограммов. Компания пыталась незаконно вывезти 518 банок красной икры", - сообщает таможня.
В отношении экспортера возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Недостоверное декларирование товаров". Компании грозит штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.
Банки с икрой изъяты и помещены на склад временного хранения. Проводится расследование.
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