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Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока — 2"

03:33 13.12.2019 (обновлено: 10:32 13.12.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
БЕРЛИН, 13 дек — РИА Новости. Германия призывает сенат США не утверждать бюджет, предусматривающий санкции против "Северного потока — 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Палата представителей ранее одобрила согласованный с сенатом оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях, в частности предусмотрены ограничения из-за строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Теперь документ должны утвердить сенат и президент.
Маас подчеркнул, что сохраняет надежду, что можно предотвратить реализацию этого решения.
"Мы считаем это неприемлемым, поскольку это попытка влияния на автономные решения Европы", — пояснил он в интервью Handelsblatt.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавил, что Берлин и Вашингтон находятся в постоянном диалоге по этому вопросу.
Строительство газопровода Северный поток — 2
Вчера, 17:45
МИД прокомментировал возможные санкции против "Северного потока — 2"
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Северный поток — 2Хайко МаасСанкции в отношении РоссииМИД ГерманииГерманияРоссияСШАВ мире
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