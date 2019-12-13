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Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России
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РИА Новости

Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России

03:21 13.12.2019 (обновлено: 07:27 13.12.2019)
48925
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил в пятницу продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против России.
"Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в "нормандском" формате в Париже (9 декабря). Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", - сказал Мишель журналистам после окончания саммита ЕС.
По его словам, ЕС "считает, что выполнение Минских соглашений остается чрезвычайно важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными".
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ЕвросоветШарль МишельСанкции в отношении РоссииЕвропейский советРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну и чёрт с ними!!! Переживём...
13 декабря, 04:07
Дмитрий
62000013
кто б сомневался. )))))
13 декабря, 03:28
Сергей Николаевич
5630004
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