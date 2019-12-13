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В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями
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РИА Новости

В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями

03:18 13.12.2019 (обновлено: 09:05 13.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 13 дек — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло на фоне выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и испытаний ранее запрещенных этим договором ракет, а также неясной судьбы договора СНВ-3.
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Резолюция под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства — участники соответствующих документов выполнять все их положения в полном объеме. Подчеркивается, что это способствует глобальной стабильности и международной безопасности.
Авторы просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению новых соглашений такого рода.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
02:52
Генсек ООН после испытаний США ракеты призвал к новому договору о РСМД
142101117
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Выход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАБезопасностьВ мире
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