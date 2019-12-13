В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями

ООН, 13 дек — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло на фоне выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и испытаний ранее запрещенных этим договором ракет, а также неясной судьбы договора СНВ-3.
Резолюция под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства — участники соответствующих документов выполнять все их положения в полном объеме. Подчеркивается, что это способствует глобальной стабильности и международной безопасности.
Авторы просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению новых соглашений такого рода.