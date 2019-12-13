В ООН приняли резолюцию России, связанную с контролем над вооружениями

Резолюция под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства — участники соответствующих документов выполнять все их положения в полном объеме. Подчеркивается, что это способствует глобальной стабильности и международной безопасности.