Пентагон опубликовал видео первого испытания ранее запрещенной ракеты

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер опубликовал в своем Twitter видео первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД.
Испытание прошло в четверг в неядерном оснащении с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.
Today, @usairforce @30thSpaceWing & @DoDCTO Strategic Capabilities Office successfully tested a prototype conventional, ground-launched ballistic missile. Congrats to the joint gov’t-industry team for going from concept to launch in less than 9 months! pic.twitter.com/PiZw8xXDoY— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12. prosince 2019
В августе Пентагон сообщил, что испытал крылатую ракету наземного базирования, также ранее запрещенную Договором о РСМД. Испытание тоже прошло в неядерном оснащении. Ракета была вариантом "Томогавка" и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.