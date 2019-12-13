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Пентагон опубликовал видео первого испытания ранее запрещенной ракеты
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РИА Новости

Пентагон опубликовал видео первого испытания ранее запрещенной ракеты

02:59 13.12.2019 (обновлено: 10:23 13.12.2019)
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© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
© Department of Defense
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер опубликовал в своем Twitter видео первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД.
Испытание прошло в четверг в неядерном оснащении с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.
В августе Пентагон сообщил, что испытал крылатую ракету наземного базирования, также ранее запрещенную Договором о РСМД. Испытание тоже прошло в неядерном оснащении. Ракета была вариантом "Томогавка" и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
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Марк ЭсперВыход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМинистерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
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