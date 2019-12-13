Генсек ООН после испытаний США ракеты призвал к новому договору о РСМД

"В связи с окончанием Договора РСМД генеральный секретарь подчеркивает необходимость для всех государств избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями", - заявил РИА Новости представитель генсека Фархан Хак. Он отметил, что Гутерреш знаком с сообщениями об испытаниях американской ракеты.