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Генсек ООН после испытаний США ракеты призвал к новому договору о РСМД
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РИА Новости

Генсек ООН после испытаний США ракеты призвал к новому договору о РСМД

02:52 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после испытания США прежде запрещенной ракеты призвал срочно заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.
США испытали в четверг неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о РСМД.
"В связи с окончанием Договора РСМД генеральный секретарь подчеркивает необходимость для всех государств избегать дестабилизации и срочно искать соглашение для новой общей дороги к международному контролю над вооружениями", - заявил РИА Новости представитель генсека Фархан Хак. Он отметил, что Гутерреш знаком с сообщениями об испытаниях американской ракеты.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
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