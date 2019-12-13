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2019-12-13T02:20+0300
https://ria.ru/20191213/1562337218.html
ГА ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса
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РИА Новости

ГА ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса

02:20 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 13 дек - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла три российские резолюции, передает корреспондент РИА Новости.
Первая резолюция - о неразмещении первыми оружия в космосе. Вторая озаглавлена "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Третья посвящена мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.
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В резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" содержится настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые обладают космическим потенциалом, "выразить… приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".
Авторы заявляют, что предотвращение гонки вооружений в космосе - неотложная задача.
Во второй резолюции авторы призывают международное сообщество продолжать прикладывать усилия, нацеленные на предотвращение гонки вооружений, включая размещение оружия, в космосе.
Резолюция "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" рекомендует государствам-членам ООН "продолжать рассматривать и осуществлять на добровольной основе… меры транспарентности и укрепления доверия… в максимально возможной и практически осуществимой степени".
Авторы резолюции призывают государства представлять на всевозможных форумах информацию о том, какие конкретные меры транспарентности и укрепления доверия в космосе они предпринимают.
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