ГА ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса

ООН, 13 дек - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла три российские резолюции, передает корреспондент РИА Новости.

Первая резолюция - о неразмещении первыми оружия в космосе. Вторая озаглавлена "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Третья посвящена мерам транспарентности и доверия в космическом пространстве.

В резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" содержится настоятельный призыв ко всем государствам, в особенности к тем, которые обладают космическим потенциалом, "выразить… приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".

Авторы заявляют, что предотвращение гонки вооружений в космосе - неотложная задача.

Во второй резолюции авторы призывают международное сообщество продолжать прикладывать усилия, нацеленные на предотвращение гонки вооружений, включая размещение оружия, в космосе.

Резолюция "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" рекомендует государствам-членам ООН "продолжать рассматривать и осуществлять на добровольной основе… меры транспарентности и укрепления доверия… в максимально возможной и практически осуществимой степени".