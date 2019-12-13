Большинство в парламенте позволит провести Brexit, заявили тори

Согласно опубликованным данным exit polls, Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650. Лейбористская партия набирает 191 место, теряя 71 депутатское кресло, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами. Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.

"Это данные опроса, это не результаты. Важно дождаться настоящих итогов выборов. Пока мы понимаем, что избиратели отвергли позицию лейбористов по Brexit. Рабочее большинство (в палате общин) означает, что мы наконец сможем устранить неопределенность и осуществить Brexit", - заявил представитель партии журналистам в ночь на пятницу.