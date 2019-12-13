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Большинство в парламенте позволит провести Brexit, заявили тори
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РИА Новости

Большинство в парламенте позволит провести Brexit, заявили тори

02:13 13.12.2019
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© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне
© Flickr / Hernán Piñera
ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Абсолютное большинство в парламенте позволит консерваторам наконец осуществить Brexit, но следует дождаться окончательных результатов выборов, заявил официальный представитель британской Консервативной партии.
Согласно опубликованным данным exit polls, Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650. Лейбористская партия набирает 191 место, теряя 71 депутатское кресло, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами. Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.
"Это данные опроса, это не результаты. Важно дождаться настоящих итогов выборов. Пока мы понимаем, что избиратели отвергли позицию лейбористов по Brexit. Рабочее большинство (в палате общин) означает, что мы наконец сможем устранить неопределенность и осуществить Brexit", - заявил представитель партии журналистам в ночь на пятницу.
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