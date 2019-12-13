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https://ria.ru/20191213/1562336932.html
ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке
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РИА Новости

ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке

01:32 13.12.2019
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 13 дек - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к странам принять меры для создания зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция настоятельно призывает "все стороны, которых это непосредственно касается, серьезно рассмотреть вопрос о принятии практических и срочных мер, необходимых для осуществления предложения о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока".
Кроме того документ предлагает соответствующим странам присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Авторы резолюции предлагают странам региона до создания такой зоны не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие и не разрешать размещать на их территориях ядерное оружие или ядерные взрывные устройства.
Резолюцию поддержали 175 государств, три страны воздержались, два государства - США и Израиль голосовали против.
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