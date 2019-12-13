ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке

ООН, 13 дек - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к странам принять меры для создания зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке , передает корреспондент РИА Новости.

Резолюция настоятельно призывает "все стороны, которых это непосредственно касается, серьезно рассмотреть вопрос о принятии практических и срочных мер, необходимых для осуществления предложения о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока".

Авторы резолюции предлагают странам региона до создания такой зоны не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие и не разрешать размещать на их территориях ядерное оружие или ядерные взрывные устройства.