ГА ООН приняла резолюцию о зоне без ядерного оружия на Ближнем Востоке

ООН, 13 дек - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к странам принять меры для создания зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция настоятельно призывает "все стороны, которых это непосредственно касается, серьезно рассмотреть вопрос о принятии практических и срочных мер, необходимых для осуществления предложения о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в районе Ближнего Востока".
Кроме того документ предлагает соответствующим странам присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Авторы резолюции предлагают странам региона до создания такой зоны не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие и не разрешать размещать на их территориях ядерное оружие или ядерные взрывные устройства.
Резолюцию поддержали 175 государств, три страны воздержались, два государства - США и Израиль голосовали против.