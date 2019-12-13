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2019-12-13T01:30+0300
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Британский фунт вырос к доллару более чем на 2% на данных exit poll
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РИА Новости

Британский фунт вырос к доллару более чем на 2% на данных exit poll

01:30 13.12.2019
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© AFP 2019 / Stefan WermuthБританская пластиковая пятифунтовая банкнота с портретом Уинстона Черчилля
Британская пластиковая пятифунтовая банкнота с портретом Уинстона Черчилля
© AFP 2019 / Stefan Wermuth
ЛОНДОН, 13 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский фунт резко укрепился к доллару на данных exit poll по итогам парламентских выборов в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
К 01.11 мск фунт вырос на 2,16%, до 1,3447.
По данным exit poll национальных СМИ Британии, правящая Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650.
В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.
Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.
Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.
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