Зеленский сожалеет, что ТНТ не покажет полностью сериал "Слуга народа"

Сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли стартовал в эфире российского телеканала ТНТ в среду. После показа нескольких серий его сняли с эфира. По словам гендиректора "Газпром-медиа" Дмитрия Чернышенко, сериал изначально приобретался для платной платформы, показ первых трех серий в эфире был маркетинговым ходом.

"Очень жалею (что сняли с эфира – ред.), потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то - "Слуга народа", - пошутил Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" .

"Меня этот случай очень удивил, потому что с 2012 года мы работали со шведской компанией, и они покупали все права "Студии 95" на рейтинговый продукт и на "Слугу народа" тоже... Я был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании. Они две серии показали и сняли с эфира", - добавил президент Украины.