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Зеленский сожалеет, что ТНТ не покажет полностью сериал "Слуга народа"
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РИА Новости

Зеленский сожалеет, что ТНТ не покажет полностью сериал "Слуга народа"

01:19 13.12.2019 (обновлено: 01:22 13.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)
КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему жаль, что сериал с его участием "Слуга народа" российский телеканал ТНТ не покажет полностью.
Сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли стартовал в эфире российского телеканала ТНТ в среду. После показа нескольких серий его сняли с эфира. По словам гендиректора "Газпром-медиа" Дмитрия Чернышенко, сериал изначально приобретался для платной платформы, показ первых трех серий в эфире был маркетинговым ходом.

"Очень жалею (что сняли с эфира – ред.), потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то - "Слуга народа", - пошутил Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Меня этот случай очень удивил, потому что с 2012 года мы работали со шведской компанией, и они покупали все права "Студии 95" на рейтинговый продукт и на "Слугу народа" тоже... Я был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании. Они две серии показали и сняли с эфира", - добавил президент Украины.
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
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Слуга народа (сериал)ТНТ (телеканал)Владимир ЗеленскийУкраина
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