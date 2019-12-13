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Exit poll: в Британии консерваторы получают абсолютное большинство
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РИА Новости

Exit poll: в Британии консерваторы получают абсолютное большинство

01:09 13.12.2019 (обновлено: 01:14 13.12.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости, Мария Табак. Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll.
В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.
Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.
Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.
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На выборах в 2005, 2010 и 2017 годов данные exit poll предсказывали верный результат. В 2015 году прогноз предсказывал, что у консерваторов будет наибольшее количество депутатов в парламенте, тогда как их результат оказался еще лучше: они получили рабочее большинство.
На данный момент неясно, кто, как и в какие сроки будет формировать новое правительство. До формирования нового правительства прежний состав правительства продолжает исполнять свои обязанности.
Подсчет голосов всеобщих парламентских выборов, состоявшихся в четверг, будет продолжаться всю ночь. Первые официальные результаты появятся около полуночи по местному времени (03.00 мск), первые данные об исходе выборов — около 05.30 утра (08.30 мск).
Единый exit poll проводился BBC, ITV и Sky. Exit poll проводился на 144 избирательных участках по всей Великобритании. Тысячам участников опроса предлагалось заполнить копию избирательного бюллетеня так, как они проголосовали на участке.
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BrexitКонсервативная партия ВеликобританииПарламент ВеликобританииВеликобританияЛондонВ мире
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