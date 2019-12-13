Exit poll: в Британии консерваторы получают абсолютное большинство

ЛОНДОН, 13 дек - РИА Новости, Мария Табак. Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании , получая 368 мест из 650, свидетельствуют публикуемые национальными СМИ данные exit poll.

В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС . Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 55 мандатами.

Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.

На выборах в 2005, 2010 и 2017 годов данные exit poll предсказывали верный результат. В 2015 году прогноз предсказывал, что у консерваторов будет наибольшее количество депутатов в парламенте, тогда как их результат оказался еще лучше: они получили рабочее большинство.

На данный момент неясно, кто, как и в какие сроки будет формировать новое правительство. До формирования нового правительства прежний состав правительства продолжает исполнять свои обязанности.

Подсчет голосов всеобщих парламентских выборов, состоявшихся в четверг, будет продолжаться всю ночь. Первые официальные результаты появятся около полуночи по местному времени (03.00 мск), первые данные об исходе выборов — около 05.30 утра (08.30 мск).