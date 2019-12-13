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Зеленский прокомментировал дело против Порошенко из-за "Минска-2"
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РИА Новости

Зеленский прокомментировал дело против Порошенко из-за "Минска-2"

01:05 13.12.2019 (обновлено: 02:03 13.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко на акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера"
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".
Ранее Госбюро расследований Украины (ГБР) завело уголовное дело в связи с возможной государственной изменой со стороны Порошенко при подписании им минских соглашений. Таким образом, ГБР расследует 14 дел, в которых фигурирует экс-президент.
"Думаю, за Петром Порошенко очень много разных грехов, связанных с ним и его окружением, и мне сложно комментировать это дело. Но я скажу вам честно: я бы никогда не подписал такое соглашение, но мы не знаем, при каких условиях, я лично не знаю, подписывался именно такой "Минск". Мне кажется, там было не просто", - сказал Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", комментируя дело против Порошенко за "Минск-2".
Президент также заявил, что у нет обиды на Порошенко, который в ходе предвыборной кампании называл его "наркоманом".
"Нет, потому что я не пьяница, не наркоман. Были совсем другие вещи", - добавил он.
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань
11 декабря, 03:20
Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
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Минские соглашенияПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВ мире
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