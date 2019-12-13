Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщают СМИ

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что переговорщики от американской стороны предложили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 миллиардов долларов. Также было предложено отменить намеченные на 15 декабря пошлины, пишет издание. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.