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Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщают СМИ
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РИА Новости

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщают СМИ

00:52 13.12.2019 (обновлено: 01:02 13.12.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, который включает отсрочку пошлин на китайский импорт, передает корреспондент Блумберга из пула Белого дома.
"По словам источников, сделка, которую торговые переговорщики Трампа представили президенту, включает отсрочку нового раунда пошлин 15 декабря. Торговая встреча окончена, и президент согласовал (сделку)", - написала она в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что переговорщики от американской стороны предложили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 миллиардов долларов. Также было предложено отменить намеченные на 15 декабря пошлины, пишет издание. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.
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