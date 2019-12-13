Конгресс США и Белый дом договорились по бюджету до конца 2020 года

Голосование в палате представителей по бюджету пройдет во вторник 17 декабря. Крайний срок договоренностей по бюджету был 20 декабря, когда истекает очередной временный бюджетный законопроект.

В отсутствие финансирования многим федеральным учреждениям грозила работа по сокращенному графику — в таких условиях страна жила более месяца в конце 2018 — начале 2019 года. Однако в предвыборный год партии и Белый дом не стремятся к конфликту по этому вопросу, поскольку он негативно влияет на рейтинги.