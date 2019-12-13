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Конгресс США и Белый дом договорились по бюджету до конца 2020 года
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РИА Новости

Конгресс США и Белый дом договорились по бюджету до конца 2020 года

00:22 13.12.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Партии в конгрессе и Белый дом договорились о бюджете до конца финансового 2020 года, сообщает издание Politico со ссылкой на главу комитета по ассигнованиям палаты представителей Ниту Лоуи.
По ее словам, речь идет о сделке "в принципе".
По заявлению главы профильного комитета сената Ричарда Шелби, осталось урегулировать "ряд деталей" законопроекта.
Голосование в палате представителей по бюджету пройдет во вторник 17 декабря. Крайний срок договоренностей по бюджету был 20 декабря, когда истекает очередной временный бюджетный законопроект.
В отсутствие финансирования многим федеральным учреждениям грозила работа по сокращенному графику — в таких условиях страна жила более месяца в конце 2018 — начале 2019 года. Однако в предвыборный год партии и Белый дом не стремятся к конфликту по этому вопросу, поскольку он негативно влияет на рейтинги.
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