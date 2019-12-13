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Режиссером экранизации "Темной половины" Кинга станет Алекс Росс Перри
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РИА Новости

Режиссером экранизации "Темной половины" Кинга станет Алекс Росс Перри

06:42 13.12.2019
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© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканский кинорежиссер Алекс Росс Перри
Американский кинорежиссер Алекс Росс Перри
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Режиссером новой экранизации ужастика Стивена Кинга "Темная половина" на студии MGM станет Алекс Росс Перри ("Ее запах"), сообщает Variety.
В романе Кинга, написанном в 1989 году, рассказывается о писателе, который пишет и под своим именем, и под псевдонимом, и в какой-то момент его альтер-эго оживает и начинает совершать убийства.
Первый фильм по "Темной половине" был снят в 1993 году режиссером Джорджем Ромеро. Главную роль в нем сыграл Тимоти Хаттон. Картина провалилась в прокате, собрав 10 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов.
По книгам Кинга часто снимаются фильмы и телесериалы. Один из последних – "Доктор сон", ставший сиквелом "Сияния".
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