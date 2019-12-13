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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2019-12-13T13:00+0300
https://ria.ru/20191213/1562328341.html
Допинг-скандал в зеркале иностранной прессы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156232/88/1562328896_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_5caf02d93f86c4c7db75157d5fbe7ed6.jpg
РИА Новости

Допинг-скандал в зеркале иностранной прессы

13:00 13.12.2019
112
ИноСМИ. Серьезно
Допинг-скандал в зеркале иностранной прессы
Вчера, 13:00
Становится ясно, что новое наказание от ВАДА будет самым суровым в спортивной истории. Наши спортсмены в Японии, КНР и Катаре будут выступать как "нейтралы", а не как "олимпийские атлеты из России". Наша стратегия "Прости нас, Запад, мы исправимся" не убедила западную прессу. Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов ищут ответ, почему.
Ответ – в самой западной прессе. С самого начала "допингового" скандала она, не читая докладов, верила любым обвинениям в адрес России. А рядом с темой допинга почему-то всегда шла политинформация об Украине. Или радость по поводу того, как огорчат запреты любящего спорт Путина.
Изучая статьи, сотрудники ИноСМИ помогают найти выход. Ведь чтобы его найти, надо оценить шансы на справедливость к нам в мировых СМИ. А шансы эти невелики. Хотя очевидны нарушения принципов: речь идет о коллективной ответственности, да еще наложенной несколько раз за одно и то же нарушение.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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