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https://ria.ru/20191213/1562325482.html
"Посадите их, умоляю!" История одного раба в современной России
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РИА Новости

"Посадите их, умоляю!" История одного раба в современной России

08:00 13.12.2019 (обновлено: 12:08 13.12.2019)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМужчина в инвалидной коляске, под зонтом, на одной из улиц Симферополя
Мужчина в инвалидной коляске, под зонтом, на одной из улиц Симферополя
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Мариам Кочарян. Насилие, унижение, злость и грязь — так выглядит современное рабство в России. Хотя по закону принудительный труд запрещен. Но на практике барьеры можно обойти, если в невольниках, к примеру, инвалиды-колясочники. Как люди с ОВЗ становятся крепостными в XXI веке — в материале РИА Новости.

Дело Артемова

Пару лет назад СМИ облетела громкая история Александра Артемова. Инвалид-колясочник ушел из дома и полгода скитался на вокзале, где познакомился с компанией местных цыган. Те взяли его в плен и вывезли из Харькова в Москву без документов. Артемов стал рабом табора. Инвалид с двумя ампутированными ступнями — идеальный герой "мафии нищих". Днем он попрошайничал, а вечером — выпивал. Так продолжалось более трех лет. Однажды Артемов решился позвонить матери с номера прохожего: на его телефоне никогда не было средств. Та наткнулась в интернете на контакты руководителя правозащитного движения "Альтернатива", волонтеры организации вместе с сотрудниками полиции вызволили инвалида и вернули на родину.

Валерий из Мытищ

Инвалиды-колясочники то и дело становятся жертвами торговли людьми и принудительного труда. Однако договориться с ними об откровенной беседе крайне сложно. Нам помог случай. Неделю назад корреспондент РИА Новости познакомилась с мужчиной по имени Валерий на Калужско-Рижской линии метрополитена.
На станцию "Проспект Мира" с грохотом заехал человек на коляске. Инвалид без ног, в грязной камуфляжной форме. Приметы: круглые зеленые глаза, короткие рыжие волосы, красное лицо и черные, как смоль, кончики пальцев. На поясе — барсетка с выглядывающими оттуда разноцветными купюрами. На вид около 40 лет. В вагоне он произнес всего три слова и тут же надел наушники — то ли от усталости, то ли от злости: "Подайте Христа ради!"
Я стояла в конце вагона и, недолго думая, записала вопрос в заметки телефона: "Вы в рабстве у цыган?" Когда инвалид подъехал ко мне, показала экран гаджета.
Он огляделся в недоумении, остановил коляску, махнул в сторону самого дальнего угла и тут же спросил с опаской: "А вы откуда знаете?"
Валерий родился в Саратовской области. Ему 41 год. В рабстве с 2006-го. Рассказывает, что занимается попрошайничеством под контролем цыганской мафии. По его словам, сейчас табор поселился в Мытищах, в районе Борисовка. Узник живет в трехкомнатной квартире многоэтажки в семействе цыган: четверо взрослых и двое детей. Он привозной раб. Два года назад его выкупили и перенаправили сначала в Петербург, тоже под контроль цыганских работорговцев, а после — в Москву.

— Собачья жизнь! Вот тут уже, — произносит Валера, показывая рукой на горло.

— Как мне вам помочь?

— Посадите их. Посадите, молю! Нет сил больше терпеть! — обливается слезами подневольный в метро.

Мы условились продолжить общение по телефону. Я сохранила его номер, а он не стал добавлять меня в контакты, опасаясь, что "цыганка спросит". Так мы попрощались на Медведково.
По профессии Валерий токарь. Успешно окончил саратовский техникум, работал в строительной бригаде, собирался жениться. Но, когда стал инвалидом, пришлось отказаться от всех планов. Ноги ампутировали из-за обморожения.
"Крепко выпили мы с друзьями. Вот я и заснул на скамейке. Холодно было, мокро, слякоть. Что уж говорить, дурак я", — признается он.
Валерий скидывает мне звонок несколько раз в день. Я набираю. Мы общаемся урывками под шум вагонов метро. Он говорит, что так проходит его обычный рабочий день. Выйти на улицу без разрешения нельзя. "У меня есть хозяин. Одному не полагается. А еще я город не знаю — страшно", — объясняет инвалид.
Расписание из года в год одно и то же. Каждое утро он пьет чай и отправляется в метро до двух часов дня. Потом в подземном переходе его встречает хозяйка и наспех кормит едой из местного фаст-фуда. Там же она забирает заработанные деньги и отправляет колясочника по новой в подземку. И так до шести вечера. После небольшого перерыва ему вновь дают чай — все повторяется по кругу.
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"В девять мне звонит хозяйка. Предупреждает, что пора ехать обратно, на Медведково. Я возвращаюсь такой уставший. Хоть бы отпуск какой дали". Инвалиды-колясочники находятся под полным контролем. Под сиденьем у многих установлен датчик, фиксирующий перемещения по городу. Если кто-то сменит маршрут — цыгане тут же выедут на место и вернут непокорного обратно.
© Фото : из личного архива Олега МельниковаЦыганка с ребенком из табора работорговцев
Цыганка с ребенком из табора работорговцев
© Фото : из личного архива Олега Мельникова
Цыганка с ребенком из табора работорговцев
Валерий рассказывает, что средняя выручка в день должна быть не менее 10 000 рублей "за голову". "Надо десятку привезти, а то и ужина лишат — чая с сахаром. После могут бить по голове, кричать, издеваться".
Он боится сообщить, сколько всего колясочников в "заложниках" у мытищинских цыган. При этом утверждает, что в табор иногда наведывается участковый.
"Меня прячут на балкон, когда он приходит. Сижу там, мерзну". По словам Валерия, в Саратове его ждут родственники. Он пытался самостоятельно выбраться на свободу, но все тщетно. Через день мы созваниваемся снова. Я слышу тревожный голос. Валерий просит прекратить общение по телефону: "Не звони мне больше сегодня! Всего час, чтобы успеть домой. Хозяйка ждет".
На следующий день я набираю ему вновь. И так вот уже неделю.

Попытка спасти

Я попыталась изложить его историю правоохранительным органам и получить официальный комментарий. Сначала обратилась в УВД на Московском метрополитене, там ответили: "Только по запросу. Это не оперативная информация". И посоветовали связаться с ГУ МВД России по Москве. В отделении круглосуточного информационного реагирования сказали: "Мы оперативных комментариев не даем. Обращайтесь в пресс-службу УВД на Московском метрополитене". Круг замкнулся.
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"Альтернатива"

О том, что в России нет четкого регламента по борьбе с принудительным трудом, а правоохранительные органы зачастую не реагируют на подобные заявления, говорят и представители движения "Альтернатива". Его сотрудники без малого десять лет спасают из рабства людей по всей стране. На счету организации более 1300 освобожденных узников и не менее двух тысяч возвращенных на родину невольников. Движение существует за счет пожертвований. Руководитель волонтерского отряда Олег Мельников в беседе с РИА Новости отмечает, что основная проблема торговли людьми связана с нарушениями миграционного режима.

"Практически все работорговцы — нелегалы. В особенности цыгане. Однако справиться с ними законодательно тяжело. Нет веских оснований", — признает Мельников.

Он считает, что в случае с инвалидами-колясочниками в метро необходимо ужесточать наказание, предусмотренное УК. "Нам нужна статья за организованное попрошайничество. Надо бороться с работорговцами легитимным способом".
© Фото : из личного архива Олега МельниковаОлег Мельников
Олег Мельников
© Фото : из личного архива Олега Мельникова
Олег Мельников
Мельников рассказывает, что, когда подходит к незнакомым людям и старается объяснить, что не стоит сразу доставать кошелек, увидев якобы нищих, ему часто отвечают цитатами из Библии. "Все вспоминают известную заповедь: "Да не оскудеет рука дающего". Но почему-то ни у кого не всплывает в памяти другой, не менее важный постулат: "Пусть запотеет милостыня твоя в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому даешь".
По наблюдениям сотрудников движения, каждый четвертый попрошайка в метро — невольник из дальнего региона России или ближнего зарубежья. Как правило, их перевозят через несколько городов поодиночке, используя налаженные связи. При этом Олег Мельников утверждает, что с работорговлей в России тесно связана "цыганская мафия". Прокомментировать это мы попросили президента Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежду Деметр. Собеседница ответила эмоционально, сообщив, что устала от подобных шовинистических стереотипов и не собирается на них реагировать. "Сказки мне не рассказывайте. Меня это не интересует. Материалы свои пишите без меня!"

"Нужно подключать соцслужбы"

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в комментарии РИА Новости заметил, что за попрошайничество в метро могут привлечь только к административной ответственности — штрафу до пяти тысяч рублей. "В законе нет четкого определения. Полиция на такие дела, как правило, просто не реагирует. Чем и пользуются аферисты. Для того чтобы бороться с рабским трудом, необходимо подключать социальные службы и СМИ".
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Уголовный кодекс

Сегодня наказание за незаконное лишение свободы человека предусмотрено двумя статьями УК — 126-й и 127-й. Однако эксперты обращают внимание на следующее: в них не уточняется, что речь идет в том числе о рабстве, не дается определения "раба" и не описывается, кто относится к этой категории. Из-за чего многие уголовные дела попросту не доходят до суда.
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