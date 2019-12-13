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"Адские санкции США": почему нам не стоит их бояться
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РИА Новости

"Адские санкции США": почему нам не стоит их бояться

08:00 13.12.2019 (обновлено: 08:01 13.12.2019)
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© AFP 2019 / Tobias SchwarzСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
Иван Данилов
Иван Данилов
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"Адские санкции" возвращаются в информационное поле и законодательную повестку США. Под ударом сенаторов и конгрессменов — рубль, государственные облигации России, нефтяные компании и газопроводы. В качестве "бонуса" в США могут официально объявить, что Россия является "страной — спонсором терроризма" со всеми вытекающими санкционными последствиями.
Из-за того, что в американском парламенте находятся на разных стадиях рассмотрения несколько санкционных инициатив, направленных против нашей страны, иногда сложно уследить за тем, какие сегменты российской экономики и финансового сектора могут оказаться под давлением. Если посмотреть на весь санкционный ландшафт с высоты птичьего полета, то можно выделить три пакета антироссийских мер. Первый такой пакет предполагает косвенные санкции против "Северного потока — 2", и он, по сообщению американских СМИ, был включен в военный бюджет Штатов на 2020 год, который прошел голосование в конгрессе в среду. Американские законодатели постеснялись вводить санкции против покупателей российского газа или конкретно против "Газпрома", но решили ударить по европейским компаниям, чьи уникальные корабли-трубоукладчики сейчас занимаются прокладкой "Северного потока — 2" у берегов Дании. Расчет идет на то, что угроза блокирования их долларовых операций и возможности работы с США или американскими компаниями заставит их выйти из проекта, принудив тем самым "Газпром" к полному сохранению газового транзита через Украину, и на выгодных для Украины условиях.

Впрочем, Wall Street Journal сообщает: "Представитель "Газпрома" заявил, что если Allseas (швейцарский владелец трубоукладчиков. — Прим. ред.) будет вынуждена покинуть проект, то "Газпром" сам завершит работу, приспособив свои собственные суда, а также суда, принадлежащие российским подрядчикам".

Второй санкционный пакет — это тоже удар по "Северному потоку — 2", но уже в более прямом варианте. В случае если и этот законопроект пройдет голосования в конгрессе и сенате, а потом будет подписан Трампом, под санкции попадут так называемые спонсоры российского газопровода — то есть европейские компании, которые финансируют его строительство. В эффективности этих мер есть большие сомнения в силу того, что газопровод уже почти закончен, а все необходимое финансирование привлечено.
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Более того, когда аналогичный проект рассматривался сенатом США в 2017 году, официальный Берлин не просто осудил его, но и угрожал "ответными мерами". Агентство Reuters сообщало: "Германия пригрозила принять ответные меры против Соединенных Штатов, если новые санкции против России, предложенные сенатом США, приведут к наказанию немецких фирм. <...> Министр экономики Германии Бриджит Циприс заявила, что Берлину придется подумать о контрмерах, если Трамп поддержит план".
Нет оснований полагать, что позиция немецких властей изменилась.
Третий санкционный пакет — это те самые "адские санкции", о которых так любят говорить наиболее русофобствующие представители Республиканской партии США. Официальное название соответствующего законопроекта — "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), и он может быть рассмотрен в ближайшие недели. Reuters сообщает о целях законопроекта: "Предлагаемые санкции нацелены против: российских банков, поддерживающих усилия по вмешательству в выборы за рубежом; киберсектора России; нового государственного долга; лиц, которые, как считается, "прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности от имени (президента России Владимира Путина)". Законопроект также предусматривает ряд жестких мер в отношении российского нефтегазового сектора, на который приходится около 40 процентов доходов российской казны, включая санкции в отношении лиц, предоставляющих товары, услуги или финансирование для развития нефтяной отрасли страны".
Флаг Соединенных Штатов Америки
Вчера, 15:46Сказано в эфире
Ответит ли ЕС на санкции США по "Северному потоку — 2"? Мнение экспертаОт Берлина и ЕС ждут ответа на санкции США по "Северному потоку — 2", заявили в ВТП. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский, отстаивать коллективные интересы в этой ситуации Европе будет непросто.
Нельзя не отметить, что, с точки зрения американских законодателей, все вышеперечисленные меры — это, оказывается, самозащита от России. Перефразируя известную шутку "Россия угрожает НАТО, все больше приближая свою территорию к ее базам", можно сказать, что конгрессмены и сенаторы искренне воспринимают любое нефтяное месторождение, которое не принадлежит США, как личное оскорбление, нарушение вселенской справедливости и угрозу национальной безопасности. Использование против России тех же методов, какими США привыкли решать "нефтяные проблемы" в других странах (например, в Сирии), невозможно из-за российской армии, флота и ядерной триады. Вот и приходится сенаторам и конгрессменам искать обходные пути в виде санкций.

Впрочем, наиболее острые эмоции у американских политиков и экспертного сообщества вызывают санкции не против нефтяного сектора России, а против российского госдолга. Сторонники этих "адских санкций" надеются, что запрет на операции с российскими государственными облигациями вызовет падение спроса на рубль на валютном рынке, а последствия этого давления на валютный рынок приведет к ослаблению курса российской валюты.

Паника на финансовых рынках и сложности с валютным курсом, вероятно, являются теми инструментами, с помощью которых авторы санкций рассчитывают сломать российскую экономику и общество. С этой теорией есть несколько проблем. Главная из них: Россия (и это сложно понять американским конгрессменам, некоторые из которых плохо ориентируются в географии планеты, не говоря уже об истории и экономике других стран) — это не типичная "страна третьего мира", для которой отключение внешнего финансирования через блокирование инвестиций в государственные облигации является катастрофой. Большинство проблем, связанных с блокированием внешнего финансирования частного сектора на международных рынках, наша страна пережила еще в 2014-2016 годах, а проблему зависимости государства от внешних заимствований Россия решила еще в 2000-х.
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Это не значит, что "адские санкции" не окажут никакого воздействия на российские финансовый и валютный рынки. Эффект будет. Но ожидания американцев в плане погружения России в экономический ад явно не оправдаются. Более того, идея "адских санкций" старая. Она очень нравится одной конкретной категории сенаторов и конгрессменов, а конкретно — тем русофобам, которые ничего не понимают в финансах.
Министр финансов США Стивен Мнучин не из тех. Он тоже не любит Россию, но он финансист — и вот уже два года не пользуется своим санкционным правом и активно мешает парламентариям принимать законы, которые могли бы ввести такие санкции принудительно. Стоит напомнить, что в ответ на одну из прошлых попыток ввести "адские санкции" Мнучин написал конгрессменам и сенаторам письмо, в котором объяснил свою позицию.
Его аргументы будут звучать очень неприятно для тех, кто до сих пор считает, что Штаты могут действовать безнаказанно и что отсутствие финансовых санкций против России — исключительно вопрос мифического американского милосердия. На самом деле это результат наличия у некоторых чиновников администрации Трампа реальных знаний и инстинкта самосохранения: "Из-за того, что экономика России имеет обширные связи реального и финансового секторов с глобальным бизнесом и инвесторами, последствия санкций не будут ограничиваться российскими властями и бизнесом. В частности, расширение санкций может препятствовать конкурентоспособности крупных американских (фондов и банков. — Прим. ред.), управляющих активами, и потенциально может иметь негативные побочные эффекты на мировых финансовых рынках и для финансовых компаний, хотя конкурентные искажения могут быть частично смягчены, если ЕС введет аналогичные санкции. Расширение санкций США на сделки с новым российским суверенным долгом без соответствующих мер ЕС и других партнеров США могут подорвать усилия по сохранению единства санкций в отношении России. Учитывая масштаб российской экономики, ее взаимосвязанность и распространенность на мировых рынках активов, а также вероятное чрезмерное соблюдение глобальными фирмами санкций США, масштабы и размах последствий расширения санкций для суверенного долга и деривативов неясны, и эффекты могут быть опасны как для Российской Федерации, так и для американских инвесторов и компаний".
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6 декабря, 14:47
С финансового английского на разговорный русский — переживания министра финансов США заключаются в следующем: если санкции такого рода не введет также и Евросоюз (а Евросоюз даже близко не хочет делать ничего подобного), то Вашингтон столкнется не только с возмездием со стороны России, но еще и с тем, что инвесторы — то есть конечные иностранные покупатели российских облигаций — просто уйдут из американских банков и инвестфондов в европейские, японские, китайские или офшорные финансовые структуры, чтобы и дальше продолжать иметь доступ к российским активам. Более того, российские активы сейчас еще более привлекательны для международных инвесторов, чем они были в 2018 году, ибо только на развивающихся рынках (и особенно у нас в стране) европейские инвесторы еще могут рассчитывать на положительную и высокую доходность инвестиций в государственные облигации. Так что "адские санкции", вероятно, обернутся краткосрочным дискомфортом для России, за который американский финансовый сектор расплатится потерей денег и клиентов.

Возможно, "адские санкции" и весь набор мер против "Северного потока — 2" действительно будут введены. Однако даже американские чиновники обоснованно сомневаются в их эффективности. Не зря вот уже пять лет наиболее одиозные предложения такого рода застревают в кулуарах конгресса и сената или ложатся под сукно в администрации президента.

Но если американские законодатели все-таки решат навредить американскому финансовому сектору и придать дополнительный импульс процессу освобождения Евросоюза от чрезмерной американской опеки в сфере финансов и энергетики, то из-за этого явно не стоит переживать.
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СанкцииСтивен МнучинСеверный поток — 2ГазпромЕвросоюзThe Wall Street JournalВладимир ПутинРоссияСШААвторыЭкономика
Популярные комментарии
Пишут вот, что санкции могут оказать положительное влияние... А можно, чтоб это положительное влияние ощутили россияне? Раз строительство международных трубопроводов под санкциями, может, Газпром обратит своё внимание на строительство газопроводов для россиян? Почему Газпрому за свой счёт строить газопроводы стоимостью десятки миллиардов долларов в другие страны выгодно, а россиянам бесплатно в дома газ проводить и бесплатно к газу подключать невыгодно? Ну, и пусть берут повышенную оплату за газ там, где газифицировали дома и квартиры за свой счёт, за прокачку по своим трубам: немногие имеют возможность заплатить сотни тысяч за проекты-разрешения-подключения, не всем банки выдадут кредит... Не пора ли и об экологии позаботиться, перевести отопление с дров и угля на газ, и о людях?
13 декабря, 08:52
pproboinet
32000216
Газифицировать всю страну не возможно. И как бы не кричали про то что в Европе повсеместная газификация за счёт России, это не так. Около 35% Европы сидят на газгольдерах, а не на трубном газе. Ну не рентабельно вести газ в поселок где 10-30 домов. То что государство должно субсидировать такие проекты - согласен. Но тащить трубу и строить станции понижения давления в каждую деревню, если в ней проживает даже полтора калеки ( да простят меня за это сравнение настоящие инвалиды) это слишком расточительно.
13 декабря, 09:48
JCJonnJr Carter
1610006
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