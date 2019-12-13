"Адские санкции США": почему нам не стоит их бояться

Впрочем, Wall Street Journal сообщает: "Представитель "Газпрома" заявил, что если Allseas (швейцарский владелец трубоукладчиков. — Прим. ред.) будет вынуждена покинуть проект, то "Газпром" сам завершит работу, приспособив свои собственные суда, а также суда, принадлежащие российским подрядчикам".
Впрочем, наиболее острые эмоции у американских политиков и экспертного сообщества вызывают санкции не против нефтяного сектора России, а против российского госдолга. Сторонники этих "адских санкций" надеются, что запрет на операции с российскими государственными облигациями вызовет падение спроса на рубль на валютном рынке, а последствия этого давления на валютный рынок приведет к ослаблению курса российской валюты.
Возможно, "адские санкции" и весь набор мер против "Северного потока — 2" действительно будут введены. Однако даже американские чиновники обоснованно сомневаются в их эффективности. Не зря вот уже пять лет наиболее одиозные предложения такого рода застревают в кулуарах конгресса и сената или ложатся под сукно в администрации президента.