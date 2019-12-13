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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-13T08:49+0300
https://ria.ru/20191213/1562322026.html
Физики предложили сценарий эволюции дополнительных измерений
https://cdn25.img.ria.ru/images/152176/23/1521762391_0:52:1224:741_1036x0_80_0_0_6567916d68368bdfbeff64e552642e90.jpg
РИА Новости

Физики предложили сценарий эволюции дополнительных измерений

08:49 13.12.2019
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© CfA/M. WeissТак художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение "эха" Большого Взрыва
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
© CfA/M. Weiss
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Коллектив физиков из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) предложил модель эволюции дополнительных пространственных измерений при высоких и низких энергиях. По мнению исследователей, это позволит прояснить, как образовывалась наша Вселенная, и в будущем может указать пути выживания человечества в условиях ее постепенного охлаждения. Результаты исследования опубликованы в European Physical Journal С.
По словам экспертов, самая распространенная база для теоретических исследований в физике в настоящее время – идея о существовании дополнительных измерений помимо известных трех пространственных и временного. Предполагается, что размер дополнительных измерений настолько мал, что современные приборы не в состоянии их обнаружить.
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Ученые НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета исследовали, почему наша Вселенная выросла до гигантских размеров, а дополнительные пространства так и остались микроскопическими. За основу была взята теория Большого взрыва, в результате которого возник наш мир, а Вселенная стала увеличиваться в размерах.

"Мы выяснили, что все зависит от начальной формы дополнительного и основного пространств. Аналогия: если вы, находясь на вершине горы, позволите двум шарикам скатываться в долину, то, даже если сначала они были близко друг от друга, – в конечном итоге они могут оказаться по разные стороны какого-то перевала", – прокомментировал профессор кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Рубин.

По его словам, далее ученым предстоит изучить роль дополнительных измерений в наблюдаемых физических явлениях и в ранней Вселенной, а также посмотреть, одинаковы ли размер и форма дополнительных измерений в различных областях пространства.
Исследователи отметили, что набор наблюдаемых физических параметров достаточно велик: массы частиц, их заряды, число сортов частиц и так далее. Следовательно, считают ученые, дополнительное пространство, которое их описывает, должно иметь очень сложную форму.
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Ученые подчеркнули, что, как и все фундаментальные исследования, работа является попыткой получения новых знаний, которые будут использованы в будущем для сохранения цивилизации во Вселенной, постепенно остывающей после Большого взрыва.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаКосмос - РИА НаукаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
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