Физики предложили сценарий эволюции дополнительных измерений

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Коллектив физиков из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) предложил модель эволюции дополнительных пространственных измерений при высоких и низких энергиях. По мнению исследователей, это позволит прояснить, как образовывалась наша Вселенная, и в будущем может указать пути выживания человечества в условиях ее постепенного охлаждения. Результаты исследования опубликованы в Коллектив физиков из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) предложил модель эволюции дополнительных пространственных измерений при высоких и низких энергиях. По мнению исследователей, это позволит прояснить, как образовывалась наша Вселенная, и в будущем может указать пути выживания человечества в условиях ее постепенного охлаждения. Результаты исследования опубликованы в European Physical Journal С

По словам экспертов, самая распространенная база для теоретических исследований в физике в настоящее время – идея о существовании дополнительных измерений помимо известных трех пространственных и временного. Предполагается, что размер дополнительных измерений настолько мал, что современные приборы не в состоянии их обнаружить.

Ученые НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета исследовали, почему наша Вселенная выросла до гигантских размеров, а дополнительные пространства так и остались микроскопическими. За основу была взята теория Большого взрыва, в результате которого возник наш мир, а Вселенная стала увеличиваться в размерах.

"Мы выяснили, что все зависит от начальной формы дополнительного и основного пространств. Аналогия: если вы, находясь на вершине горы, позволите двум шарикам скатываться в долину, то, даже если сначала они были близко друг от друга, – в конечном итоге они могут оказаться по разные стороны какого-то перевала", – прокомментировал профессор кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Рубин.

По его словам, далее ученым предстоит изучить роль дополнительных измерений в наблюдаемых физических явлениях и в ранней Вселенной, а также посмотреть, одинаковы ли размер и форма дополнительных измерений в различных областях пространства.

Исследователи отметили, что набор наблюдаемых физических параметров достаточно велик: массы частиц, их заряды, число сортов частиц и так далее. Следовательно, считают ученые, дополнительное пространство, которое их описывает, должно иметь очень сложную форму.

Последовательное восстановление этой формы представляет собой труднейшую задачу, решение которой продлится не один десяток лет.