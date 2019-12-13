Физики предложили сценарий эволюции дополнительных измерений

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Коллектив физиков из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) предложил модель эволюции дополнительных пространственных измерений при высоких и низких энергиях. По мнению исследователей, это позволит прояснить, как образовывалась наша Вселенная, и в будущем может указать пути выживания человечества в условиях ее постепенного охлаждения. Результаты исследования опубликованы в European Physical Journal С.
По словам экспертов, самая распространенная база для теоретических исследований в физике в настоящее время – идея о существовании дополнительных измерений помимо известных трех пространственных и временного. Предполагается, что размер дополнительных измерений настолько мал, что современные приборы не в состоянии их обнаружить.
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Ученые НИЯУ МИФИ совместно с коллегами из Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета исследовали, почему наша Вселенная выросла до гигантских размеров, а дополнительные пространства так и остались микроскопическими. За основу была взята теория Большого взрыва, в результате которого возник наш мир, а Вселенная стала увеличиваться в размерах.
"Мы выяснили, что все зависит от начальной формы дополнительного и основного пространств. Аналогия: если вы, находясь на вершине горы, позволите двум шарикам скатываться в долину, то, даже если сначала они были близко друг от друга, – в конечном итоге они могут оказаться по разные стороны какого-то перевала", – прокомментировал профессор кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Рубин.
По его словам, далее ученым предстоит изучить роль дополнительных измерений в наблюдаемых физических явлениях и в ранней Вселенной, а также посмотреть, одинаковы ли размер и форма дополнительных измерений в различных областях пространства.
Исследователи отметили, что набор наблюдаемых физических параметров достаточно велик: массы частиц, их заряды, число сортов частиц и так далее. Следовательно, считают ученые, дополнительное пространство, которое их описывает, должно иметь очень сложную форму.
Последовательное восстановление этой формы представляет собой труднейшую задачу, решение которой продлится не один десяток лет.
Ученые подчеркнули, что, как и все фундаментальные исследования, работа является попыткой получения новых знаний, которые будут использованы в будущем для сохранения цивилизации во Вселенной, постепенно остывающей после Большого взрыва.