"Достанется всем": на что США потратят рекордный военный бюджет

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Сдерживание России и Китая, военная помощь Украине, расширение присутствия в Европе и закупки новой боевой техники — комитеты по вооруженным силам палаты представителей и сената Сдерживание России и Китая, военная помощь Украине, расширение присутствия в Европе и закупки новой боевой техники — комитеты по вооруженным силам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Речь идет о рекордных 738 миллиардах долларов — на 22 миллиарда больше, чем в 2019-м. О том, на что потратит эти деньги Пентагон, — в материале РИА Новости.

Конкурентное преимущество

Из конгресса проект бюджета поступит на подпись президенту. Дональду Трампу предстоит принять непростые решения по целому ряду вопросов. В частности, предлагается увеличить расходы на борьбу с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая. Кроме того, американцы намерены потратиться на санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния © Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

"Пентагон никогда не оплачивал торговые войны, — рассказывает РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Санкциями всегда занималось Министерство финансов. А когда экономические ограничения накладывает оборонное ведомство — это что-то новенькое. Что касается инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, надо понимать, что наша страна сегодня задает определенные векторы развития военной техники. США это очень не нравится: теряется их конкурентное преимущество. В Вашингтоне отдают себе отчет, что 2019-й стал для Пентагона годом неудач. К примеру, Анкара, вопреки желаниям США, приобрела у нас зенитно-ракетные системы С-400".

По мнению эксперта, в 2020-м львиная доля средств, выделенных на сдерживание России, пойдет на очернение военных технологий конкурента. Кроме того, Судаков напомнил, что год назад Госдеп и Пентагон пролоббировали директиву, запугивающую союзников США и всех потенциальных покупателей боевой техники с клеймом made in Russia. Профессор полагает, что 2020-й станет годом информационных наездов на российскую оборонку со стороны американцев, а отношения между двумя странами продолжат ухудшаться.

Ставка на космос

Кроме того, предлагается на 734 миллиона долларов увеличить расходы на "европейскую оборонную инициативу". Эта статья бюджета, очевидно, предусматривает совершенствование военной инфраструктуры в восточных странах НАТО, а также проведение крупных маневров. Так, немецкое издание Spiegel в октябре сообщило, что весной 2020-го в Европе планируется самая большая передислокация войск США за последние 25 лет. Пентагон перебросит через Атлантику 20 тысяч военнослужащих, которые примут участие в учениях Defender 2020. Всего на полигоны выйдут 37 тысяч солдат из 19 стран альянса.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские танки "Абрамс", город Пабраде, Литва. 21 октября 2019 © AP Photo / Mindaugas Kulbis Американские танки "Абрамс", город Пабраде, Литва. 21 октября 2019

По сообщениям СМИ, крупнейшие за четверть века учения Североатлантического блока пройдут на территории Польши и стран Балтии. Логистическим центром станет Германия. Впрочем, не все немецкие политики одобряют эти планы. К примеру, член комитета бундестага по обороне Александр Ной заявил, что Россия непременно отреагирует на Defender 2020, а это неизбежно приведет к дальнейшей эскалации. Депутат призвал Берлин отказаться от участия в маневрах и не предоставлять землю Германии для их проведения.

Само собой, США продолжат развивать и собственные вооруженные силы. По мнению Сергея Судакова, приоритетным направлением останутся ВМС. Эксперт также напомнил, что в текущем году Соединенные Штаты обзавелись аэрокосмическими силами. Американское правительство честно заявляет: необходимо перераспределять бюджеты в пользу новых войск. Судаков считает, что Вашингтон, весьма вероятно, вскоре выйдет из договора по нераспространению оружия в космосе и в 2020-м потратит большие деньги на создание платформы для выведения вооружений на орбиту.

"США делают ставку на военное превосходство, выделяя рекордные суммы на развитие всех компонентов вооруженных сил за счет производства и закупки новых вооружений, — пояснил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Ключевым фактором тут является поддержание агрессивного курса. В этих условиях для России чрезвычайно важно поддерживать паритет, не ввязываясь в гонку вооружений, но имея возможность парировать любые угрозы, исходящие от американских военных программ".

Он подчеркнул, что российская оборонка производит всю гамму необходимого стране оружия. По словам аналитика, для нас критически важно развитие двух направлений: поддержание и совершенствование стратегических ядерных сил и создание надежных систем воздушно-космической обороны, важнейшая составляющая которой — сплошное радиолокационное поле и насыщение войск современными средствами ПВО и ПРО.

Турция без F-35

В проекте бюджета также заложена военная помощь Украине в 300 миллионов долларов. Рассматривается возможность предоставления Киеву летальных вооружений, в частности крылатых и противокорабельных ракет наземного базирования. Пятого декабря конгрессмен-республиканец Энди Харрис заявил РИА Новости, что с момента приятия решения о поставках Украине летальных вооружений военная помощь со стороны США будет оказываться на постоянной основе. Впрочем, позже глава Пентагона Марк Эспер назвал основное условие сотрудничества с Киевом: продолжение борьбы с коррупцией в стране.