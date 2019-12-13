С точностью до миллиметра: как робот-травматолог оперирует в Москве

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Робот, самостоятельно выполняющий операцию – фантастика? Уже нет. Сеченовский университет активно внедряет в клиническую практику уникального робота-травматолога, который проводит основные этапы операции в автоматическом режиме.

В Клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов с его помощью уже проведено десять хирургических вмешательств, а до конца года планируется еще 25. Все процедуры прошли успешно и без осложнений. В следующем году, ожидается сделать уже 200 операций, сообщает официальный сайт Минздрава РФ.

Эта инновационная разработка, не имеющая аналогов в мире, показала высокую эффективность при установке компонентов протезов коленного сустава. Все остальные роботы данного типа в России и за рубежом пока способны лишь ассистировать врачам при проведении операций.

Вся процедура происходит в два этапа. Сначала на рабочей станции проводится предоперационное планирование. Для этого пациенту делают компьютерную томографию всей нижней конечности, после чего система строит изображения и измеряет более 400 параметров.

Затем специалисты подбирают эксклюзивный тип, размер и положение протеза в виртуальной модели кости пациента. После подробного анализа план фиксируется, и программа операции переносится в робота. Этот план уникален, его уже не получится использовать в лечении другого больного.

Уже в ходе операции хирург проводит оцифровку суставных поверхностей пациента. Затем роботизированная система самостоятельно выполняет основной этап операции по плану в автоматическом режиме, без участия хирурга. Вся процедура в среднем длится около 17 минут, после чего хирург устанавливает компоненты протеза на костный цемент и зашивает рану.

Система позволяет на 100% реализовать предоперационный план. Подобную точность не может повторить вручную даже самый опытный хирург ни на этапе планирования, ни на этапе проведения операции.

Для работы с ней медики проходят специальную подготовку. К обучению допускаются только высокопрофессиональные специалисты, имеющие опыт в области эндопротезирования.