Эксперты рассказали о предновогодних планах российских туристов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали о запланированных предновогодних путешествиях, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса провели исследование среди 45 тысяч пользователей и выяснили, что треть (33 процента) из них намерены еще до наступления Нового года отправиться в теплые страны и устроить себе пляжный отдых. Некоторые уже приобрели туры или забронировали отели и билеты. Но есть и те, кто сказал, что еще копит деньги на поездку. Эксперты говорят, что это типичная ситуация: более половины российских туристов покупают авиабилеты в последний момент – максимум за неделю.
Также треть пользователей планируют в предновогодние даты слетать к родственникам. Большинство из них поедут в другие города России.
Еще 30 процентов туристов отправятся в Европу, чтобы посетить Рождественские ярмарки в Хельсинки, Праге, Вене, Мюнхене и Будапеште.
Четыре процента респондентов признались, что не строят никаких планов на предновогодний период.