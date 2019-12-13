Эксперты рассказали о предновогодних планах российских туристов

Специалисты сервиса провели исследование среди 45 тысяч пользователей и выяснили, что треть (33 процента) из них намерены еще до наступления Нового года отправиться в теплые страны и устроить себе пляжный отдых. Некоторые уже приобрели туры или забронировали отели и билеты. Но есть и те, кто сказал, что еще копит деньги на поездку. Эксперты говорят, что это типичная ситуация: более половины российских туристов покупают авиабилеты в последний момент – максимум за неделю.