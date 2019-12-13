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Туризм
2019-12-13T06:28+0300
https://ria.ru/20191213/1562308219.html
Эксперты рассказали о предновогодних планах российских туристов
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РИА Новости

Эксперты рассказали о предновогодних планах российских туристов

06:28 13.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРождественский базар в Вене
Рождественский базар в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали о запланированных предновогодних путешествиях, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса провели исследование среди 45 тысяч пользователей и выяснили, что треть (33 процента) из них намерены еще до наступления Нового года отправиться в теплые страны и устроить себе пляжный отдых. Некоторые уже приобрели туры или забронировали отели и билеты. Но есть и те, кто сказал, что еще копит деньги на поездку. Эксперты говорят, что это типичная ситуация: более половины российских туристов покупают авиабилеты в последний момент – максимум за неделю.
Также треть пользователей планируют в предновогодние даты слетать к родственникам. Большинство из них поедут в другие города России.
Еще 30 процентов туристов отправятся в Европу, чтобы посетить Рождественские ярмарки в Хельсинки, Праге, Вене, Мюнхене и Будапеште.
Четыре процента респондентов признались, что не строят никаких планов на предновогодний период.
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