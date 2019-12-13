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2019-12-13T08:06+0300
https://ria.ru/20191213/1562286942.html
Новый формат библиотек: в Эрмитаж, не выезжая из Тамбовской области
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РИА Новости

Новый формат библиотек: в Эрмитаж, не выезжая из Тамбовской области

08:00 13.12.2019 (обновлено: 08:06 13.12.2019)
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© Фото предоставлено управлением информационной политики администрации Тамбовской областиПосетительница в читальном зале библиотеки
Посетительница в читальном зале библиотеки
© Фото предоставлено управлением информационной политики администрации Тамбовской области
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тысячи новых книг, современная мебель, компьютеры и планшеты – так теперь оснащены две обычные сельские библиотеки в Тамбовской области. А еще жители сел Коптево и Нижнеспасское могут позаниматься в студии рисования на песке и открыть для себя мир современных технологий с помощью очков виртуальной реальности.
Появились и абсолютно новые форматы работы с читателями. Например, каждый желающий может задать вопрос юристу онлайн. По четвергам в коптевской сельской библиотеке будет работать точка доступа к правовой информации. Те, кто давно мечтал посетить Эрмитаж, но никак не мог туда попасть, смогут осуществить свою мечту, причем не выезжая из Тамбовской области.
Концертный зал районного культурного центра
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"Мы купили шлем виртуальной реальности, чтобы проводить экскурсии для детей, например по Эрмитажу. Это детям очень интересно. Современных детей удивить очень сложно, но у нас это получилось!" – рассказала заведующая филиалом коптевской сельской библиотеки Анжелика Сапунова.
По словам директора нижнеспасской сельской библиотеки Надежды Ерофеевой, количество посетителей библиотек после ремонта заметно увеличилось, даже стали образовываться очереди. Такие современные культурные центры люди посещают с удовольствием.
"О таком мы даже не мечтали, даже не думали, что все это когда-нибудь приобретем! И это в сельской библиотеке! У нас теперь очередь из читателей!" – отметила Надежда Ерофеева.
На оснащение каждая из библиотек получила по 5 миллионов рублей. Финансирование выделено в рамках реализации национального проекта "Культура".
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Хорошие новостиХорошие новостиТамбовская область
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