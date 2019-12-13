Центр образования и место для общения. Что такое модельная библиотека

Место для встреч, общения, развлечений, занятий и, конечно, чтения книг. Новые модельные библиотеки, которые открываются по всей России в рамках национального проекта "Культура", ломают все привычные стереотипы. Благодаря ремонту и редизайну, эти площадки становятся центрами притяжения для жителей городов и поселений.
Летом 2019 года город Тулун
Иркутской области сильно пострадал в результате наводнений. Несмотря на все проблемы по устранению последствий стихийного бедствия, 13 ноября в регионе открылась модельная библиотека на базе тулунской библиотеки-филиала №1. Это стало возможным благодаря победе учреждения в конкурсе нацпроекта "Культура".
Финансирование по нацпроекту предполагает также обучение персонала библиотеки, закупку новых книг, предоставление посетителям доступа к Национальной электронной библиотеке. В модерзнизированных библиотеках находится место и для выставочных пространств, зон для детей, мест для лекций и концертов. Ежегодно в регионах должно появляться не менее 110 таких обновленных библиотек. В этом году откроется 134 библиотеки в 44 регионах.
Первой модельной библиотекой в России стала Мурманская библиотека-филиал №24, она открылась 6 сентября этого года. Здесь ведутся специальные занятия с пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями, появились творческие мастерские, а также современное мультимедийное оборудование: проектор, шлем виртуальной реальности, графические планшеты, экшн-видеокамеры, современная звуковая система для проведения мероприятий, световой стол для рисования песком.
"Библиотека великолепна. Это учреждение подходит для инвалидов разных категорий: и маломобильных, и с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы – каждому найдется здесь занятие, каждый сможет с пользой провести здесь время", – поделился впечатлениями представитель региональной общественной организации инвалидов Олег Кригин.
В рамках нацпроекта "Культура" и его отдельного направления "Культурная среда" к 2024 году в России должно появиться не менее 660 модельных библиотек, 1200 кинозалов. Планируется реконструировать 40 детских театров, а также построить и отремонтировать более полусотни домов культуры.
В рамках нацпроекта впервые уделяется огромное внимание созданию культурных учреждений в сельской местности. По словам заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой программа восстановления сельских ДК была реанимирована в 2016 году, но с запуском нацпроекта приобрела совершенно иной масштаб.
В рамках нацпроекта "Культура" должны быть переоснащены образовательные учреждения по всей стране – это значит, что в 1200 детских школ искусств и сто училищ будут куплены новые инструменты. Реновация коснется 30 учреждений культуры и 39 центров культурного развития. В регионах появятся автоклубы – передвижные дома культуры на колесах. Такие автомобили превратятся в настоящие досуговые центры со сценой, кинотеатром и библиотекой. Такие передвижные клубы смогут приезжать туда, где живет совсем мало народа. До конца 2024 года должно появиться 600 таких передвижных домов культуры.