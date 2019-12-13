Центр образования и место для общения. Что такое модельная библиотека

Место для встреч, общения, развлечений, занятий и, конечно, чтения книг. Новые модельные библиотеки, которые открываются по всей России в рамках национального проекта "Культура", ломают все привычные стереотипы. Благодаря ремонту и редизайну, эти площадки становятся центрами притяжения для жителей городов и поселений.

Летом 2019 года город Тулун Иркутской области сильно пострадал в результате наводнений. Несмотря на все проблемы по устранению последствий стихийного бедствия, 13 ноября в регионе открылась модельная библиотека на базе тулунской библиотеки-филиала №1. Это стало возможным благодаря победе учреждения в конкурсе нацпроекта "Культура".

Ремонт провели по образцу, разработанному для всех модельных библиотек, которые появляются сейчас по всей стране. От привычных библиотечных пространств здесь мало что остается: в светлом помещении стоят яркие и удобные книжные шкафы для взрослых и детей. Небольшие стеллажи для детей даже оборудованы колесами – чтобы их можно было легко передвигать. Рядом оборудованы места не только для чтения и занятий, но и для общения и проведения различных мероприятий. При этом каждая библиотека смогла приобрести индивидуальную особенность, предложить те возможности, которые будут востребованы именно в конкретном населенном пункте.

Финансирование по нацпроекту предполагает также обучение персонала библиотеки, закупку новых книг, предоставление посетителям доступа к Национальной электронной библиотеке. В модерзнизированных библиотеках находится место и для выставочных пространств, зон для детей, мест для лекций и концертов. Ежегодно в регионах должно появляться не менее 110 таких обновленных библиотек. В этом году откроется 134 библиотеки в 44 регионах.

Первой модельной библиотекой в России стала Мурманская библиотека-филиал №24, она открылась 6 сентября этого года. Здесь ведутся специальные занятия с пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями, появились творческие мастерские, а также современное мультимедийное оборудование: проектор, шлем виртуальной реальности, графические планшеты, экшн-видеокамеры, современная звуковая система для проведения мероприятий, световой стол для рисования песком.

"Библиотека великолепна. Это учреждение подходит для инвалидов разных категорий: и маломобильных, и с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы – каждому найдется здесь занятие, каждый сможет с пользой провести здесь время", – поделился впечатлениями представитель региональной общественной организации инвалидов Олег Кригин.

© Фото : Предоставлено Министерством культуры РФ Девочка смотрит в очки виртуальной реальности © Фото : Предоставлено Министерством культуры РФ Девочка смотрит в очки виртуальной реальности

В рамках нацпроекта "Культура" и его отдельного направления "Культурная среда" к 2024 году в России должно появиться не менее 660 модельных библиотек, 1200 кинозалов. Планируется реконструировать 40 детских театров, а также построить и отремонтировать более полусотни домов культуры.

В рамках нацпроекта впервые уделяется огромное внимание созданию культурных учреждений в сельской местности. По словам заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой программа восстановления сельских ДК была реанимирована в 2016 году, но с запуском нацпроекта приобрела совершенно иной масштаб.

"Сейчас оказывается очень существенная финансовая поддержка при проведении строительных или ремонтных работ в домах культуры. В первую очередь мы исходим из того, насколько много людей могут охватить конкретные учреждения. Подавляющее большинство ДК все же реанимируется в селах и малых городах. И для многих населенных пунктов это единственное место, куда могут прийти люди любого возраста. Поэтому такие мероприятия очень важны для сельских муниципальных образований, и каждый год к нам поступает огромное количество заявок на участие в реализации программы. Наверное, это самый наглядный показатель ее важности", – рассказала РИА Новости Ольга Ярилова.