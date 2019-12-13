Исследование: российские СМИ освещают события нейтральнее западных

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские СМИ гораздо более сбалансированно освещают события в ведущих странах Запада, чем медиа "Большой семерки" – происходящее в РФ. Об этом свидетельствуют результаты всеобъемлющего . Российские СМИ гораздо более сбалансированно освещают события в ведущих странах Запада, чем медиа "Большой семерки" – происходящее в РФ. Об этом свидетельствуют результаты всеобъемлющего исследования , проведенного специалистами МИА "Россия сегодня"

Всего было проанализировано почти 65 тысяч материалов о странах G7 в Топ-13 российских СМИ в первом полугодии нынешнего года. 71% из них оказались нейтральными по тональности, 24% – критическими и 5% – позитивными. Ранее мониторинг "России сегодня" показал, почти 50% статей и новостных сообщений о нашей стране, появившихся за тот же период в 70 популярных СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, были критическими, 48% – безоценочными и лишь 2% – положительными.

Лидерами по вниманию отечественных журналистов в первом полугодии предсказуемо стали Соединенные Штаты (без малого 33 тысячи статей и новостных сюжетов), за ними идут Франция (10,5 тыс.) и Великобритания (6,5 тыс.). Аутсайдеры – Япония (3878) и Канада (1780). По доле критических материалов в общем массиве публикаций впереди США (31%), Япония (24%), Великобритания (21%). При этом, несмотря на антироссийские санкции и общую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, СМИ РФ публиковали несоизмеримо больше нейтральных (67%) и положительных (2%) материалов о Соединенных Штатах, нежели наоборот (соответственно 9% и 0,2%).

По доле позитива в общем объеме сообщений о стране впереди Италия (14%), Япония (11%) и Франция (10%). А по проценту нейтральных публикаций лидируют Канада (91%), Германия и Италия (по 79%).

Самыми популярными темами критики российских СМИ в первом полугодии были экономические санкции в отношении РФ, кризисы в Сирии, Венесуэле и на Украине, разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и попытки помешать строительству газопровода "Северный поток – 2". Позитивную окраску чаще всего носили материалы о развитии двусторонних отношений в области политики, бизнеса, культуры, туризма, науки.