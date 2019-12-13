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Исследование: российские СМИ освещают события нейтральнее западных
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РИА Новости

Исследование: российские СМИ освещают события нейтральнее западных

10:00 13.12.2019 (обновлено: 10:01 13.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Российские СМИ гораздо более сбалансированно освещают события в ведущих странах Запада, чем медиа "Большой семерки" – происходящее в РФ. Об этом свидетельствуют результаты всеобъемлющего исследования, проведенного специалистами МИА "Россия сегодня".
Всего было проанализировано почти 65 тысяч материалов о странах G7 в Топ-13 российских СМИ в первом полугодии нынешнего года. 71% из них оказались нейтральными по тональности, 24% – критическими и 5% – позитивными. Ранее мониторинг "России сегодня" показал, почти 50% статей и новостных сообщений о нашей стране, появившихся за тот же период в 70 популярных СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, были критическими, 48% – безоценочными и лишь 2% – положительными.
Лидерами по вниманию отечественных журналистов в первом полугодии предсказуемо стали Соединенные Штаты (без малого 33 тысячи статей и новостных сюжетов), за ними идут Франция (10,5 тыс.) и Великобритания (6,5 тыс.). Аутсайдеры – Япония (3878) и Канада (1780). По доле критических материалов в общем массиве публикаций впереди США (31%), Япония (24%), Великобритания (21%). При этом, несмотря на антироссийские санкции и общую напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, СМИ РФ публиковали несоизмеримо больше нейтральных (67%) и положительных (2%) материалов о Соединенных Штатах, нежели наоборот (соответственно 9% и 0,2%).
По доле позитива в общем объеме сообщений о стране впереди Италия (14%), Япония (11%) и Франция (10%). А по проценту нейтральных публикаций лидируют Канада (91%), Германия и Италия (по 79%).
Самыми популярными темами критики российских СМИ в первом полугодии были экономические санкции в отношении РФ, кризисы в Сирии, Венесуэле и на Украине, разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и попытки помешать строительству газопровода "Северный поток – 2". Позитивную окраску чаще всего носили материалы о развитии двусторонних отношений в области политики, бизнеса, культуры, туризма, науки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
17 октября, 14:43Медиавойны
Захарова назвала западные СМИ, которые больше всего пишут негатив о России
Отбор средств массовой информации проводился по рейтингу самых цитируемых федеральных СМИ информационно-аналитической системы "Медиалогия" за май – июнь 2019 года. Тональность публикаций определялась наличием выраженной, однозначно определяемой позиции в материале по отношению к государствам G7.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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