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Служба внешней разведки Израиля "Моссад"
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РИА Новости

Служба внешней разведки Израиля "Моссад"

02:46 13.12.2019
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© AP Photo / Dan BaliltyПуленепробиваемая комната - экспозиция выставки о работе внешней разведки Израиля "Моссад"
Пуленепробиваемая комната - экспозиция выставки о работе внешней разведки Израиля Моссад
© AP Photo / Dan Balilty
Служба внешней разведки "Моссад" (Israel's Institute for Intelligence and Special Operations, Mossad) – основной орган внешнеполитической разведки Израиля.
Главные задачи службы – сбор и обеспечение разведывательной информацией высших органов государственной власти, участие во внешнеполитических акциях типа "разведывательного воздействия", координация "защиты" евреев в странах их расселения, "тайная дипломатия" и др.
"Моссад" создан 13 декабря 1949 года по инициативе Реувена Шилоаха, советника премьер-министра Израиля Давида Бен Гуриона, на базе разведывательного подразделения "Шай" военной организации "Хагана", политического отдела министерства иностранных дел, службы общей безопасности и др. В этот день премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион подписал секретное письмо в министерство иностранных дел, в котором сообщал об организационном объединении в структуре МИД всех разведывательных служб под началом Реувена Шилоаха с личным подчинением премьер-министру.
В марте 1951 года внешняя разведка вышла из структуры МИДа.
Реувен Шилоах разработал теоретическую базу и основные принципы работы израильской разведки, которые сохраняются до сегодняшнего дня.
Крупнейшее подразделение "Моссад" – управление оперативного планирования и координации, которое руководит всеми разведывательными акциями и имеет филиалы по всему миру.
Управление по борьбе с арабским терроризмом занимается сбором и анализом данных по арабским террористическим организациям.
Информационно-аналитическое управление обеспечивает анализ добытой информации и выработку рекомендаций руководству и политикам, исследовательское управление составляет регулярные отчеты о ситуации в различных регионах мира.
Управление политических акций и связи с иностранными спецслужбами координирует работу со спецслужбами дружественных Израилю государств и поддерживает контакты со странами, не имеющими официальных дипломатических отношений с Израилем.
Исследовательское управление составляет регулярные отчеты о ситуации в различных регионах мира. Подразделяется на несколько региональных групп, основное внимание уделяется странам Ближнего Востока. Отдельно существует группа, занимающаяся вопросами ядерного оружия.
Материально-техническим обеспечением служб и операций "Моссад", развитием необходимых спецслужбе технических средств занимается оперативно-техническое управление.
Управление психологической войны и дезинформационных акций занимается ведением психологической войны, пропагандой и разработкой обманных маневров.
Силовыми акциями занимается управление специальных операций.
Спецподразделение "Кидон" ("Штык") занимается физическим уничтожением террористов.
В составе службы есть также небольшая группа поиска бывших нацистов.
На эмблеме организации изображена менора, являющаяся гербом Государства Израиль, и девиз: "При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует" (Книга притчей Соломона, 11:14).
Директор "Моссад" – Йоси Коэн (Yossi Cohen).
Главный офис организации находится в Тель-Авиве. Основные оперативные подразделения с 1989 года размещаются в пригородах Тель-Авива, где число занятых кадров достигает 1200 человек. Тайная работа организации базируется на самых последних шпионских разработках, в целях обмена опытом поддерживаются дружественные связи с разведками лояльных Израилю государств.
Периодически ведомство осуществляет акции по физическому устранению руководителей террористических организаций. Операции обычно проводятся с участием представителей "Моссада" с привлечением израильского спецназа. При этом самостоятельных действий политического характера спецслужба не предпринимает.
Среди известных успешных операций "Моссад" – операция по задержанию и тайному вывозу из Аргентины в Израиль нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году, операция "Гнев Бога" после убийства палестинскими террористами 11 спортсменов сборной Израиля на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, операция "Моисей" по переправке эфиопских евреев из Судана в Израиль (1984-1985) и др.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. В 8 томах. 2004 г.)
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