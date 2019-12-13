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Туризм
2019-12-13T08:07+0300
https://ria.ru/20191213/1558805387.html
"Дом на карандашах", мясо бизона и река Дон. Что посмотреть в Торонто
https://cdn23.img.ria.ru/images/156207/15/1562071550_0:322:3069:2048_1036x0_80_0_0_938c2b24ae3c861f8ea2087d515ac8ee.jpg
РИА Новости

"Дом на карандашах", мясо бизона и река Дон. Что посмотреть в Торонто

08:00 13.12.2019 (обновлено: 08:07 13.12.2019)
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На юге канадской провинции Онтарио населенные пункты расположились в форме символа удачи, поэтому агломерацию называют "Золотой подковой". Ее центр — мегаполис Торонто. Добраться сюда из России можно только на самолете с пересадками в Нью-Йорке, Лондоне или Варшаве. Но непростой перелет того стоит. Ниагарский водопад, эклектичный исторический район Кенсингтон-Маркет, величественный замок Каса Лома и другие достопримечательности крупнейшего города Канады — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / rabbit75_dep

Хотя Торонто — самый большой город Канады, это не столица. Правительство заседает в Оттаве.

С происхождением названия города ясности нет. По одной версии, слово "Торонто" — из языка индейцев гуронов и означает "место встречи". По другой, в переводе с языка мохоков, "ткаронто" — "там, где деревья растут из воды".

Закат в Торонто
1 из 12

Хотя Торонто — самый большой город Канады, это не столица. Правительство заседает в Оттаве.

С происхождением названия города ясности нет. По одной версии, слово "Торонто" — из языка индейцев гуронов и означает "место встречи". По другой, в переводе с языка мохоков, "ткаронто" — "там, где деревья растут из воды".

© Depositphotos / rabbit75_dep
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

"Этот мегаполис не похож ни на один из городов, в которых я была, — такая смесь Краснодара и Нью-Йорка. Центр очень динамичный. А в целом чувствуется провинциальность в хорошем смысле слова: соседи здороваются друг с другом, вместе выгуливают собак, обсуждают погоду", — рассказывает Ирина Стрельцова из Москвы.

Торонто
2 из 12

"Этот мегаполис не похож ни на один из городов, в которых я была, — такая смесь Краснодара и Нью-Йорка. Центр очень динамичный. А в целом чувствуется провинциальность в хорошем смысле слова: соседи здороваются друг с другом, вместе выгуливают собак, обсуждают погоду", — рассказывает Ирина Стрельцова из Москвы.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© Depositphotos / macinlondon

Блур-стрит — главная торговая улица города. Ее длина — 25 километров. Названа в честь пивовара Иосифа Блура, который в XIX веке основал деревню Йорквилл, — сейчас это фешенебельный район (в нем и находится улица).

"На Блур-стрит — самые дорогие магазины с мировыми брендами, но есть и бюджетный "Виннерс". Параллельно пролегает колоритная Камберленд-авеню, где в миниатюре воспроизведены одиннадцать ландшафтных зон Канады: есть водопад, скала, болото, сосновая и березовая рощи. А еще в Йорквилле — полтора десятка арт-галерей", — говорит частный гид по Торонто Владимир Дубровский.

Блур-стрит, Торонто
3 из 12

Блур-стрит — главная торговая улица города. Ее длина — 25 километров. Названа в честь пивовара Иосифа Блура, который в XIX веке основал деревню Йорквилл, — сейчас это фешенебельный район (в нем и находится улица).

"На Блур-стрит — самые дорогие магазины с мировыми брендами, но есть и бюджетный "Виннерс". Параллельно пролегает колоритная Камберленд-авеню, где в миниатюре воспроизведены одиннадцать ландшафтных зон Канады: есть водопад, скала, болото, сосновая и березовая рощи. А еще в Йорквилле — полтора десятка арт-галерей", — говорит частный гид по Торонто Владимир Дубровский.

© Depositphotos / macinlondon
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

В районе Даунтаун — офисные небоскребы, на первых этажах которых — кафе и кофейни, где клерки завтракают или проводят деловые встречи. Здесь же на вентиляционных решетках, откуда идет теплый воздух, сидят или спят в одинаковых спальниках бездомные.

Торонто, Даунтаун
4 из 12

В районе Даунтаун — офисные небоскребы, на первых этажах которых — кафе и кофейни, где клерки завтракают или проводят деловые встречи. Здесь же на вентиляционных решетках, откуда идет теплый воздух, сидят или спят в одинаковых спальниках бездомные.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© Depositphotos / macinlondon

В начале XX века Кенсингтон-маркет был оживленным еврейским кварталом с десятками синагог. Сейчас это эклектичный исторический район, где бутики соседствуют с блошиными рынками.

"Здесь есть дорогие мясные лавки со свежей олениной, мясом дикого кабана или даже бизона. А на блошином рынке продают пять футболок за десять долларов. Молодежь в этом районе любит делать тату и пирсинг", — добавляет Дубровский.

Здание ресторана Big Fat Burrito, Торонто
5 из 12

В начале XX века Кенсингтон-маркет был оживленным еврейским кварталом с десятками синагог. Сейчас это эклектичный исторический район, где бутики соседствуют с блошиными рынками.

"Здесь есть дорогие мясные лавки со свежей олениной, мясом дикого кабана или даже бизона. А на блошином рынке продают пять футболок за десять долларов. Молодежь в этом районе любит делать тату и пирсинг", — добавляет Дубровский.

© Depositphotos / macinlondon
© Depositphotos / hstiver

От Кенсингтон-маркет можно добраться пешком до необычного здания, принадлежащего Университету искусств и дизайна. "Это так называемый Дом на карандашах. К нему прилегает уютный Гранж-парк — прекрасное место для прогулок", — объясняет гид.

Колледж искусств и дизайна Онтарио, Торонто
6 из 12

От Кенсингтон-маркет можно добраться пешком до необычного здания, принадлежащего Университету искусств и дизайна. "Это так называемый Дом на карандашах. К нему прилегает уютный Гранж-парк — прекрасное место для прогулок", — объясняет гид.

© Depositphotos / hstiver
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

В Каббеджтауне много зданий викторианской эпохи. В 2004 году этот район включили в реестр памятников старины, охраняемых законом.

В XIX веке здесь жили ирландские иммигранты — настолько бедные, что выращивали капусту на заднем дворе. Отсюда и название района.

"В палисадниках местные жители до сих пор высаживают декоративную капусту. Кстати, район примыкает к реке Дон — очень забавно встретить такой топоним в десятках тысяч километров от России", — отмечает Ирина Стрельцова.

Торонто. район Cabbage Town
7 из 12

В Каббеджтауне много зданий викторианской эпохи. В 2004 году этот район включили в реестр памятников старины, охраняемых законом.

В XIX веке здесь жили ирландские иммигранты — настолько бедные, что выращивали капусту на заднем дворе. Отсюда и название района.

"В палисадниках местные жители до сих пор высаживают декоративную капусту. Кстати, район примыкает к реке Дон — очень забавно встретить такой топоним в десятках тысяч километров от России", — отмечает Ирина Стрельцова.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Университет Торонто — самый престижный в стране — основан в 1827 году и стал первым вузом в Верхней Канаде.

Торонто. Здание университета
8 из 12

Университет Торонто — самый престижный в стране — основан в 1827 году и стал первым вузом в Верхней Канаде.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Gooderham Building — офисное здание, построенное в 1882 году. Это flatiron building — то есть сооружение в форме утюга. Самый известный "дом-утюг" находится в Нью-Йорке.

Торонто Gooderham Building
9 из 12

Gooderham Building — офисное здание, построенное в 1882 году. Это flatiron building — то есть сооружение в форме утюга. Самый известный "дом-утюг" находится в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© Depositphotos / fomicheva

В обязательную обзорную экскурсию по Торонто входит осмотр одного из красивейших замков Канады — Каса Лома, построенного бизнесменом Генри Пеллатом.

"В начале XX века он был одним из самых богатых людей в Канаде, инвестировал в гидроэнергетику и железные дороги. В 1905 году его посвятили в рыцари. Через шесть лет завершилось строительство замка Каса Лома, обошедшееся в три с половиной миллиона долларов, — рассказывает Дубровский. — Первая мировая война и экономический спад пошатнули финансовое состояние сэра Генри. В 1923 году он обанкротился, и его замок забрали за долги. Спустя 16 лет Пеллат умер в полной нищете".

Замок Каса Лома в Торонто
10 из 12

В обязательную обзорную экскурсию по Торонто входит осмотр одного из красивейших замков Канады — Каса Лома, построенного бизнесменом Генри Пеллатом.

"В начале XX века он был одним из самых богатых людей в Канаде, инвестировал в гидроэнергетику и железные дороги. В 1905 году его посвятили в рыцари. Через шесть лет завершилось строительство замка Каса Лома, обошедшееся в три с половиной миллиона долларов, — рассказывает Дубровский. — Первая мировая война и экономический спад пошатнули финансовое состояние сэра Генри. В 1923 году он обанкротился, и его замок забрали за долги. Спустя 16 лет Пеллат умер в полной нищете".

© Depositphotos / fomicheva
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Рынок Святого Лаврентия — один из самых крупных в Канаде. Занимает два здания: в одном торгуют фермерской продукцией и антиквариатом, а в другом — гастрономы, пекарни, мясные лавки.

"Здесь готовят спагетти, лазанью, рыбу и десерты. Рынок похож на музей. Не работает только в понедельник", — пишет на сайте отзывов Диана Зуева из Москвы.

Торонто, Рынок Святого Лаврентия
11 из 12

Рынок Святого Лаврентия — один из самых крупных в Канаде. Занимает два здания: в одном торгуют фермерской продукцией и антиквариатом, а в другом — гастрономы, пекарни, мясные лавки.

"Здесь готовят спагетти, лазанью, рыбу и десерты. Рынок похож на музей. Не работает только в понедельник", — пишет на сайте отзывов Диана Зуева из Москвы.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© Depositphotos / surangastock

До Ниагарского водопада от центра Торонто — два часа на автобусе. На самом деле, это целый комплекс из трех водопадов на реке Ниагаре. Тут проходит граница между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Нью-Йорк.

"Советую туристам посвятить водопадам не менее двух часов. Можно совершить прогулку на круизном теплоходе Hornblower (около 20 минут) — он вплотную приближается к мощным потокам воды, обрушивающимся с отвесных скал. Летят миллионы искристых брызг — восторг!" — делится впечатлениями Владимир Дубровский.

Ниагарский водопад
12 из 12

До Ниагарского водопада от центра Торонто — два часа на автобусе. На самом деле, это целый комплекс из трех водопадов на реке Ниагаре. Тут проходит граница между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Нью-Йорк.

"Советую туристам посвятить водопадам не менее двух часов. Можно совершить прогулку на круизном теплоходе Hornblower (около 20 минут) — он вплотную приближается к мощным потокам воды, обрушивающимся с отвесных скал. Летят миллионы искристых брызг — восторг!" — делится впечатлениями Владимир Дубровский.

© Depositphotos / surangastock
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКанадаТоронто
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