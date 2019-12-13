"Дом на карандашах", мясо бизона и река Дон. Что посмотреть в Торонто

Блур-стрит — главная торговая улица города. Ее длина — 25 километров. Названа в честь пивовара Иосифа Блура, который в XIX веке основал деревню Йорквилл, — сейчас это фешенебельный район (в нем и находится улица).

"На Блур-стрит — самые дорогие магазины с мировыми брендами, но есть и бюджетный "Виннерс". Параллельно пролегает колоритная Камберленд-авеню, где в миниатюре воспроизведены одиннадцать ландшафтных зон Канады: есть водопад, скала, болото, сосновая и березовая рощи. А еще в Йорквилле — полтора десятка арт-галерей", — говорит частный гид по Торонто Владимир Дубровский.