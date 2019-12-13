"Дом на карандашах", мясо бизона и река Дон. Что посмотреть в Торонто

Хотя Торонто — самый большой город Канады, это не столица. Правительство заседает в Оттаве.
С происхождением названия города ясности нет. По одной версии, слово "Торонто" — из языка индейцев гуронов и означает "место встречи". По другой, в переводе с языка мохоков, "ткаронто" — "там, где деревья растут из воды".
Хотя Торонто — самый большой город Канады, это не столица. Правительство заседает в Оттаве.
С происхождением названия города ясности нет. По одной версии, слово "Торонто" — из языка индейцев гуронов и означает "место встречи". По другой, в переводе с языка мохоков, "ткаронто" — "там, где деревья растут из воды".
"Этот мегаполис не похож ни на один из городов, в которых я была, — такая смесь Краснодара и Нью-Йорка. Центр очень динамичный. А в целом чувствуется провинциальность в хорошем смысле слова: соседи здороваются друг с другом, вместе выгуливают собак, обсуждают погоду", — рассказывает Ирина Стрельцова из Москвы.
"Этот мегаполис не похож ни на один из городов, в которых я была, — такая смесь Краснодара и Нью-Йорка. Центр очень динамичный. А в целом чувствуется провинциальность в хорошем смысле слова: соседи здороваются друг с другом, вместе выгуливают собак, обсуждают погоду", — рассказывает Ирина Стрельцова из Москвы.
Блур-стрит — главная торговая улица города. Ее длина — 25 километров. Названа в честь пивовара Иосифа Блура, который в XIX веке основал деревню Йорквилл, — сейчас это фешенебельный район (в нем и находится улица).
"На Блур-стрит — самые дорогие магазины с мировыми брендами, но есть и бюджетный "Виннерс". Параллельно пролегает колоритная Камберленд-авеню, где в миниатюре воспроизведены одиннадцать ландшафтных зон Канады: есть водопад, скала, болото, сосновая и березовая рощи. А еще в Йорквилле — полтора десятка арт-галерей", — говорит частный гид по Торонто Владимир Дубровский.
Блур-стрит — главная торговая улица города. Ее длина — 25 километров. Названа в честь пивовара Иосифа Блура, который в XIX веке основал деревню Йорквилл, — сейчас это фешенебельный район (в нем и находится улица).
"На Блур-стрит — самые дорогие магазины с мировыми брендами, но есть и бюджетный "Виннерс". Параллельно пролегает колоритная Камберленд-авеню, где в миниатюре воспроизведены одиннадцать ландшафтных зон Канады: есть водопад, скала, болото, сосновая и березовая рощи. А еще в Йорквилле — полтора десятка арт-галерей", — говорит частный гид по Торонто Владимир Дубровский.
В районе Даунтаун — офисные небоскребы, на первых этажах которых — кафе и кофейни, где клерки завтракают или проводят деловые встречи. Здесь же на вентиляционных решетках, откуда идет теплый воздух, сидят или спят в одинаковых спальниках бездомные.
В районе Даунтаун — офисные небоскребы, на первых этажах которых — кафе и кофейни, где клерки завтракают или проводят деловые встречи. Здесь же на вентиляционных решетках, откуда идет теплый воздух, сидят или спят в одинаковых спальниках бездомные.
В начале XX века Кенсингтон-маркет был оживленным еврейским кварталом с десятками синагог. Сейчас это эклектичный исторический район, где бутики соседствуют с блошиными рынками.
"Здесь есть дорогие мясные лавки со свежей олениной, мясом дикого кабана или даже бизона. А на блошином рынке продают пять футболок за десять долларов. Молодежь в этом районе любит делать тату и пирсинг", — добавляет Дубровский.
В начале XX века Кенсингтон-маркет был оживленным еврейским кварталом с десятками синагог. Сейчас это эклектичный исторический район, где бутики соседствуют с блошиными рынками.
"Здесь есть дорогие мясные лавки со свежей олениной, мясом дикого кабана или даже бизона. А на блошином рынке продают пять футболок за десять долларов. Молодежь в этом районе любит делать тату и пирсинг", — добавляет Дубровский.
От Кенсингтон-маркет можно добраться пешком до необычного здания, принадлежащего Университету искусств и дизайна. "Это так называемый Дом на карандашах. К нему прилегает уютный Гранж-парк — прекрасное место для прогулок", — объясняет гид.
От Кенсингтон-маркет можно добраться пешком до необычного здания, принадлежащего Университету искусств и дизайна. "Это так называемый Дом на карандашах. К нему прилегает уютный Гранж-парк — прекрасное место для прогулок", — объясняет гид.
В Каббеджтауне много зданий викторианской эпохи. В 2004 году этот район включили в реестр памятников старины, охраняемых законом.
В XIX веке здесь жили ирландские иммигранты — настолько бедные, что выращивали капусту на заднем дворе. Отсюда и название района.
"В палисадниках местные жители до сих пор высаживают декоративную капусту. Кстати, район примыкает к реке Дон — очень забавно встретить такой топоним в десятках тысяч километров от России", — отмечает Ирина Стрельцова.
В Каббеджтауне много зданий викторианской эпохи. В 2004 году этот район включили в реестр памятников старины, охраняемых законом.
В XIX веке здесь жили ирландские иммигранты — настолько бедные, что выращивали капусту на заднем дворе. Отсюда и название района.
"В палисадниках местные жители до сих пор высаживают декоративную капусту. Кстати, район примыкает к реке Дон — очень забавно встретить такой топоним в десятках тысяч километров от России", — отмечает Ирина Стрельцова.
Университет Торонто — самый престижный в стране — основан в 1827 году и стал первым вузом в Верхней Канаде.
Университет Торонто — самый престижный в стране — основан в 1827 году и стал первым вузом в Верхней Канаде.
Gooderham Building — офисное здание, построенное в 1882 году. Это flatiron building — то есть сооружение в форме утюга. Самый известный "дом-утюг" находится в Нью-Йорке.
Gooderham Building — офисное здание, построенное в 1882 году. Это flatiron building — то есть сооружение в форме утюга. Самый известный "дом-утюг" находится в Нью-Йорке.
В обязательную обзорную экскурсию по Торонто входит осмотр одного из красивейших замков Канады — Каса Лома, построенного бизнесменом Генри Пеллатом.
"В начале XX века он был одним из самых богатых людей в Канаде, инвестировал в гидроэнергетику и железные дороги. В 1905 году его посвятили в рыцари. Через шесть лет завершилось строительство замка Каса Лома, обошедшееся в три с половиной миллиона долларов, — рассказывает Дубровский. — Первая мировая война и экономический спад пошатнули финансовое состояние сэра Генри. В 1923 году он обанкротился, и его замок забрали за долги. Спустя 16 лет Пеллат умер в полной нищете".
В обязательную обзорную экскурсию по Торонто входит осмотр одного из красивейших замков Канады — Каса Лома, построенного бизнесменом Генри Пеллатом.
"В начале XX века он был одним из самых богатых людей в Канаде, инвестировал в гидроэнергетику и железные дороги. В 1905 году его посвятили в рыцари. Через шесть лет завершилось строительство замка Каса Лома, обошедшееся в три с половиной миллиона долларов, — рассказывает Дубровский. — Первая мировая война и экономический спад пошатнули финансовое состояние сэра Генри. В 1923 году он обанкротился, и его замок забрали за долги. Спустя 16 лет Пеллат умер в полной нищете".
Рынок Святого Лаврентия — один из самых крупных в Канаде. Занимает два здания: в одном торгуют фермерской продукцией и антиквариатом, а в другом — гастрономы, пекарни, мясные лавки.
"Здесь готовят спагетти, лазанью, рыбу и десерты. Рынок похож на музей. Не работает только в понедельник", — пишет на сайте отзывов Диана Зуева из Москвы.
Рынок Святого Лаврентия — один из самых крупных в Канаде. Занимает два здания: в одном торгуют фермерской продукцией и антиквариатом, а в другом — гастрономы, пекарни, мясные лавки.
"Здесь готовят спагетти, лазанью, рыбу и десерты. Рынок похож на музей. Не работает только в понедельник", — пишет на сайте отзывов Диана Зуева из Москвы.
До Ниагарского водопада от центра Торонто — два часа на автобусе. На самом деле, это целый комплекс из трех водопадов на реке Ниагаре. Тут проходит граница между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Нью-Йорк.
"Советую туристам посвятить водопадам не менее двух часов. Можно совершить прогулку на круизном теплоходе Hornblower (около 20 минут) — он вплотную приближается к мощным потокам воды, обрушивающимся с отвесных скал. Летят миллионы искристых брызг — восторг!" — делится впечатлениями Владимир Дубровский.
До Ниагарского водопада от центра Торонто — два часа на автобусе. На самом деле, это целый комплекс из трех водопадов на реке Ниагаре. Тут проходит граница между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Нью-Йорк.
"Советую туристам посвятить водопадам не менее двух часов. Можно совершить прогулку на круизном теплоходе Hornblower (около 20 минут) — он вплотную приближается к мощным потокам воды, обрушивающимся с отвесных скал. Летят миллионы искристых брызг — восторг!" — делится впечатлениями Владимир Дубровский.