МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Телеканал RT получил "Премию Рунета" в номинации "СМИ и массовые коммуникации.
"Очень приятно нам, что в этом году заметили RT на русском. На самом деле мы работаем уже довольно давно, и у нас уже аудитория превышает 30 млн уникальных пользователей. Но для нас гораздо важнее то, что мы запустили очень важные социальные проекты, такие как "Не один на один", "Дальше действовать будем мы", где нам удаётся помогать реально десяткам людей, мы получаем массу благодарностей", — заявил руководитель сайта RT на русском Евгений Шипилов на церемонии вручения.
26 ноября, 14:40Книга проекта RT #Romanovs100 завоевала две международные премии
Он также подчеркнул, что журналистам крайне важно видеть результат своего труда.
"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет.