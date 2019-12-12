RT получил "Премию Рунета"

Он также подчеркнул, что журналистам крайне важно видеть результат своего труда.

"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет.