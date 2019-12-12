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2019-12-12T23:24+0300
https://ria.ru/20191212/1562335516.html
RT получил "Премию Рунета"
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РИА Новости

RT получил "Премию Рунета"

23:23 12.12.2019 (обновлено: 23:24 12.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Телеканал RT получил "Премию Рунета" в номинации "СМИ и массовые коммуникации.
"Очень приятно нам, что в этом году заметили RT на русском. На самом деле мы работаем уже довольно давно, и у нас уже аудитория превышает 30 млн уникальных пользователей. Но для нас гораздо важнее то, что мы запустили очень важные социальные проекты, такие как "Не один на один", "Дальше действовать будем мы", где нам удаётся помогать реально десяткам людей, мы получаем массу благодарностей", — заявил руководитель сайта RT на русском Евгений Шипилов на церемонии вручения.
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26 ноября, 14:40
Книга проекта RT #Romanovs100 завоевала две международные премии
Он также подчеркнул, что журналистам крайне важно видеть результат своего труда.
"Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет.
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Телеканал RTРоссияОбщество
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