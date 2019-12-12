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Киев возразил против аргументов России в споре о еврооблигациях
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РИА Новости

Киев возразил против аргументов России в споре о еврооблигациях

23:22 12.12.2019
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© РИА НовостиТабличка на здании Министерства финансов Украины
Табличка на здании Министерства финансов Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Украина возражает против аргументов РФ в Верховном суде Великобритании в споре о еврооблигациях на 3 миллиарда долларов и считает, что суд был инициирован с целью реализации "более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины", соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте минфина страны.
Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже.
"Украина решительно возражает против аргументов апелляции России и, в свою очередь, оспаривает некоторые аспекты решения Апелляционного Суда, по которым она не преуспела", - отмечается в заявлении.
Слушания по окончательной апелляции в Верховном суде продолжались четыре дня, "что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения". Команда юридических советников Украины представила "сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного суда", говорится в заявлении.
Отмечается, что результаты окончательной апелляции относительно заявления России будут известны, вероятно, в 2020 году.
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"Судебный процесс в Англии был начат по указанию России с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России", - говорится в заявлении.
Юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы России в Верховном суде, оспаривает решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.
Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.
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Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
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Министерство финансов УкраиныВерховный суд ВеликобританииРоссияУкраинаВ мире
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