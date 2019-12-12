Киев возразил против аргументов России в споре о еврооблигациях

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Украина возражает против аргументов РФ в Верховном суде Великобритании в споре о еврооблигациях на 3 миллиарда долларов и считает, что суд был инициирован с целью реализации "более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины", соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте минфина страны.

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже.

"Украина решительно возражает против аргументов апелляции России и, в свою очередь, оспаривает некоторые аспекты решения Апелляционного Суда, по которым она не преуспела", - отмечается в заявлении.

Слушания по окончательной апелляции в Верховном суде продолжались четыре дня, "что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения". Команда юридических советников Украины представила "сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного суда", говорится в заявлении.

Отмечается, что результаты окончательной апелляции относительно заявления России будут известны, вероятно, в 2020 году.

"Судебный процесс в Англии был начат по указанию России с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России", - говорится в заявлении.

Юридическая фирма The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы России в Верховном суде, оспаривает решение апелляционного суда, который в сентябре прошлого года отправил дело по долгу Украины на рассмотрение по полной процедуре. Согласно решению Апелляционного суда, аргумент Украины о том, что выпуск еврооблигаций был осуществлен под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Позицию Украины в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая настаивала на проведении публичного судебного разбирательства в полном объеме по условиям выпуска евробондов.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.