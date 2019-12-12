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СМИ: США и Китай достигли договоренностей по торговле
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РИА Новости

СМИ: США и Китай достигли договоренностей по торговле

23:07 12.12.2019 (обновлено: 23:08 12.12.2019)
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты достигли принципиальных договорённостей с Китаем по торговой сделке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.
Сейчас сделка на стадии согласования с президентом США Дональдом Трампом, уточняет агентство.
"В рамках переговоров достигнуты ключевые договоренности по первой фазе сделки с Китаем, сейчас ожидается утверждение Дональдом Трампом", - сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники.
Таким образом, введение США новых пошлин на продукцию из Китая, запланированное на 15 декабря, может быть отложено. Ранее администрация США называла достижение соглашения с КНР по первой фазе сделки главным условием для того, чтобы пошлины не вступили в силу.
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