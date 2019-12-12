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Гутерреш рассказал о преимуществах низкоуглеродной экономики
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РИА Новости

Гутерреш рассказал о преимуществах низкоуглеродной экономики

23:03 12.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАДРИД, 12 дек - РИА Новости. Переход к экономике, основанной на увеличении доли возобновляемых источников энергии, приведет к созданию 65 миллионов новых рабочих мест к 2030 году, заявил в ходе климатической конференции COP25 в Мадриде генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Новая климатическая экономика говорит нам, что переход к низкоуглеродной экономике даст возможность роста в 26 триллионов долларов, может создать 65 миллионов новых рабочих мест к 2030 году", - заявил генсек ООН.
По его словам, наиболее быстро в настоящее время рабочие места создаются именно в секторах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, и смежных с ними. "Зеленая экономика - это экономика будущего", - заявил генсек, обратив внимание, что многие правительства и компании уже пытаются "извлечь выгоду".
Помимо создания новых рабочих мест переход к низкоуглеродной экономике положительно скажется на здоровье, образовании, создаст новые возможности, уверен Гутерреш.
"Без достижения наших целей в области климата не будет справедливого перехода, а выживание самых богатых", - заявил он.
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Для этого, считает генсек, необходимо пересмотреть ценовую политику на углерод, не допустить строительства новых угольных электростанций, не выделять субсидии на ископаемое топливо. Если не осуществить такой переход, то к концу века температура на планете повысится на три-четыре градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом, напомнил он прогнозы ученых.
Гутерреш также призвал развитые страны выполнить данные ранее обязательства и выделять 100 миллиардов долларов в год помощи развивающимся странам на борьбу с климатическими изменениями. "Это не благотворительность", - заявил Гутерреш.
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Антониу ГутеррешМадрид (город)ООНВ мире
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