Гутерреш рассказал о преимуществах низкоуглеродной экономики

МАДРИД, 12 дек - РИА Новости. Переход к экономике, основанной на увеличении доли возобновляемых источников энергии, приведет к созданию 65 миллионов новых рабочих мест к 2030 году, заявил в ходе климатической конференции COP25 в Переход к экономике, основанной на увеличении доли возобновляемых источников энергии, приведет к созданию 65 миллионов новых рабочих мест к 2030 году, заявил в ходе климатической конференции COP25 в Мадриде генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

"Новая климатическая экономика говорит нам, что переход к низкоуглеродной экономике даст возможность роста в 26 триллионов долларов, может создать 65 миллионов новых рабочих мест к 2030 году", - заявил генсек ООН

По его словам, наиболее быстро в настоящее время рабочие места создаются именно в секторах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, и смежных с ними. "Зеленая экономика - это экономика будущего", - заявил генсек, обратив внимание, что многие правительства и компании уже пытаются "извлечь выгоду".

Помимо создания новых рабочих мест переход к низкоуглеродной экономике положительно скажется на здоровье, образовании, создаст новые возможности, уверен Гутерреш.

"Без достижения наших целей в области климата не будет справедливого перехода, а выживание самых богатых", - заявил он.

Генсек вновь призвал сократить выбросы на 45% к 2030 году по сравнению с 2010 годом, добиться углеродной нейтральности к 2050 году и не допустить роста температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию к концу века по сравнению с доиндустриальным периодом.

Для этого, считает генсек, необходимо пересмотреть ценовую политику на углерод, не допустить строительства новых угольных электростанций, не выделять субсидии на ископаемое топливо. Если не осуществить такой переход, то к концу века температура на планете повысится на три-четыре градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом, напомнил он прогнозы ученых.