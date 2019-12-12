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РИА Наука
2019-12-12T22:45+0300
https://ria.ru/20191212/1562334595.html
НАСА назвало место забора образцов с астероида Бенну
https://cdn25.img.ria.ru/images/155221/78/1552217814_0:136:985:690_1036x0_80_0_0_6036cb544729788e07b216a1c34707cb.jpg
РИА Новости

НАСА назвало место забора образцов с астероида Бенну

22:45 12.12.2019
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© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed MartinАстероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx
Астероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx
© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin
Астероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. НАСА определило основное и запасное места забора образцов с астероида Бенну, который в 2020 году должен осуществить зонд OSIRIS-REx, сообщили сотрудники миссии OSIRIS-REx на пресс-конференции в четверг.
"Это место было выбрано благодаря его научной значимости", - сказал на пресс-конференции научный руководитель миссии OSIRIS-REx Данте Лоретта (Dante Lauretta), сообщив, что приоритетным местом забора образцов с астероида станет двадцатиметровая площадка с условным названием "Соловей" (Nightingale), расположенная в северной части астероида.
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Ученый пояснил, что, "благодаря тому, что это возвышенность, там достаточно прохладно, а поскольку главной задачей OSIRIS-REx является получить органические и несущие воду частицы раннего периода (формирования) Солнечной системы, мы полагаем, что в прохладной среде такие материалы могли лучше сохраниться".
Поверхность района Nightingale, предполагают исследователи, содержит мелкие частицы и несколько крупных камней. "Самой яркой его чертой является "стена" из крупных камней, которая представляет потенциальную опасность для космического зонда", - сообщил представитель миссии.
По его словам, зонд OSIRIS-REx оснащен защитной функцией, которая позволяет ему избежать опасности столкновения его инструментов с каменистой поверхностью астероида, поэтому, в случае, если операция по забору образцов в районе Nightingale будет невозможна, ее попытаются провести в "запасном" районе. Им стало место "Страус" (Ostrich) - 20-метровый кратер в районе экватора астероида. Как отметили в НАСА, оно представляет меньше опасностей, но вместе с тем является более сложным для забора образцов с его поверхности.
Основное и запасное места забора грунта были выбраны из четырех финалистов, все из которых получили "птичьи" имена. Они в свою очередь были выбраны из 50 изначально предполагавшихся для забора грунта астероида мест.
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Зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от 500-метрового астероида в декабре 2018 года.
В рамках первичного исследования астероида аппарат совершил несколько пролетов на расстоянии семи километров от Бенну. Зонд собирал информацию о массе и движении астероида. В рамках орбитального этапа изучения Бенну он будет совершать виток вокруг астероида за 50 часов и приближаться к космическому телу на расстояние до 1,4 километра. На последующих этапах изучения аппарат будет собирать информацию для определения места забора грунта астероида.
Операция по забору частиц грунта с астероида намечена на середину 2020 года. По замыслу разработчиков, зонд на пять секунд опустит на поверхность Бенну трехметровую выдвижную "руку", которая втянет в специальную капсулу частицы материала с поверхности космического тела. Создатели рассчитывают, что с поверхности с помощью сжатого газа удастся добыть по крайней мере около 60 граммов пород, которые будут доставлены на Землю в 2023 году.
Выбранный в качестве объекта изучения для OSIRIS-REx астероид был назван в честь птицы Бенну – символа воскресения древнеегипетского божества Осириса. Космическое тело размером 500 метров было открыто учеными из проекта LINEAR Массачусетского технологического института, и, по расчетам специалистов, сблизится с Землей в 2182 году. В 2013 году сообщалось, что Бенну стал главным потенциально опасным объектом для нашей планеты после "отмены" угрозы астероида Апофис и ряда других астероидов.
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РИА НаукаOSIRIS-RexКосмосастероидыКосмос - РИА НаукаНАСАМассачусетский технологический институт
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